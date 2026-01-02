La Aemet avisa de lluvias y viento fuerte hoy en Gran Canaria

La borrasca Francis mantendrá este viernes un tiempo inestable en Canarias, con lluvias, viento fuerte y mala mar, aunque no será la provincia de Las Palmas la que reciba los efectos más intensos del episodio, que se dejarán notar con mayor fuerza en otras islas del archipiélago, especialmente en las occidentales.

En la provincia de Las Palmas, la situación será más moderada, aunque marcada por un tiempo cambiante. En Gran Canaria, el día comenzará con cielos más nubosos en las vertientes oeste y suroeste, donde no se descartan lluvias débiles y ocasionales, mientras que en el resto de la isla predominarán los intervalos nubosos. A partir del mediodía, la nubosidad aumentará de forma generalizada y podrán registrarse precipitaciones débiles a moderadas, más probables en el suroeste, aunque sin descartar chubascos puntuales en otras zonas. Al final de la jornada se espera la apertura de algunos claros.

En Lanzarote y Fuerteventura, la inestabilidad será más acusada durante la madrugada, con cielos nubosos y probabilidad de chubascos, que podrían ser localmente fuertes y acompañados de tormentas. A lo largo de la mañana se prevé una mejoría temporal, con intervalos nubosos, aunque por la tarde volverá a aumentar la nubosidad, con nuevas lluvias de carácter débil a moderado.

Las temperaturas apenas registrarán cambios, manteniéndose en valores suaves para la época del año. En Las Palmas de Gran Canaria, los termómetros oscilarán entre los 17 grados de mínima y los 22 de máxima, con un ligero ascenso de las mínimas en zonas del nordeste.

El viento del suroeste será otro de los elementos destacados de la jornada. Podrá soplar con intensidad en las vertientes noroeste y este de Gran Canaria, así como en zonas altas y en la vertiente norte, donde no se descartan rachas fuertes, aunque tenderá a amainar y a rolar a componente oeste a lo largo de la tarde.

En el conjunto del archipiélago, la Aemet mantiene avisos amarillos por lluvias, viento, tormentas y fenómenos costeros, mientras que en las cumbres de La Palma continúa activo el aviso naranja, con rachas que pueden alcanzar los 90 kilómetros por hora. Desde las administraciones insulares se insiste en extremar la precaución, especialmente en zonas costeras, barrancos y áreas de montaña, mientras persista la influencia de la borrasca Francis.