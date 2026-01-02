Arde un coche en Telde

Un vehículo particular se vio envuelto en un incendio este jueves en la ciudad de Telde, específicamente en la rotonda de acceso al barrio de La Garita, una zona muy transitada especialmente en horas punta, según hsa informado Telde Actualidad El siniestro, que ocurrió alrededor de las 14:00 horas, causó momentos de tensión entre los conductores y obligó a una rápida intervención de los servicios de emergencia.

El fuego comenzó con el coche en marcha

Según testigos presenciales y fuentes consultadas por Telde Actualidad, el coche comenzó a arder mientras circulaba, justo cuando atravesaba la glorieta ubicada en las cercanías de la calle Palmera, una de las vías de conexión más utilizadas entre el casco urbano y el entorno costero de Telde.

Aunque las causas del incendio no han sido oficialmente determinadas, las primeras hipótesis apuntan a un posible fallo mecánico o eléctrico, algo que deberá confirmarse tras la inspección técnica del vehículo afectado.

El incidente fue comunicado inmediatamente al centro de coordinación de emergencias, lo que permitió la movilización de bomberos del Consorcio de Emergencias de Gran Canaria, quienes acudieron rápidamente al lugar del suceso. Su intervención fue clave para controlar las llamas y evitar su propagación, tanto al entorno como a otros vehículos que se encontraban en las inmediaciones.

Gracias a la profesionalidad del equipo, el fuego fue contenido con rapidez, y no fue necesario evacuar a personas ni cerrar por completo el acceso a La Garita, aunque sí se produjeron retenciones de tráfico puntuales mientras se desarrollaban las labores de extinción.

Sin víctimas, pero con daños materiales importantes

A pesar de lo aparatoso del fuego y la gran cantidad de humo que generó, no se han reportado heridos ni intoxicaciones, lo que ha sido valorado positivamente por los equipos de intervención. El conductor del vehículo, según los primeros indicios, pudo salir del automóvil antes de que las llamas lo consumieran.

En cuanto al vehículo siniestrado, las llamas provocaron daños severos en la carrocería y el motor, dejándolo inservible. Una grúa fue requerida para su retirada, lo que permitió restablecer la normalidad en la circulación poco después de las 15:00 horas.