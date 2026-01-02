Bomberos de Gran Canaria salvan la vida a un bebé que sufría asfixia en plena carretera
La intervención de los efectivos del parque de Arinaga, junto al 112 y el SUC, permitió estabilizar al menor y trasladarlo al hospital materno infantil
El primer día del año arrancó con una actuación de emergencia que, afortunadamente, tuvo un final feliz. A la 1:30 de la madrugada del 1 de enero, un vehículo que se dirigía a toda prisa al Hospital Materno Infantil se cruzó con una dotación de bomberos de Gran Canaria del parque de Arinaga. En su interior, unos padres angustiados pedían ayuda: su bebé presentaba síntomas de asfixia y comenzaba a perder la consciencia.
Al detectar la presencia de los servicios de emergencia por los rotativos azules, el conductor dio marcha atrás y solicitó auxilio de inmediato. Los bomberos intervinieron en el acto, aplicando maniobras de primeros auxilios y soporte vital básico mientras activaban una ambulancia medicalizada del Servicio de Urgencias Canario (SUC).
Durante esos minutos cruciales, los efectivos del Consorcio de Emergencias de Gran Canaria lograron estabilizar al bebé, en contacto permanente con el personal médico de la sala operativa del 112 Canarias. En cuestión de minutos, llegaron al lugar dos ambulancias, una básica y otra sanitarizada, que procedieron al traslado urgente del menor al Hospital Materno Infantil de Las Palmas de Gran Canaria, donde quedó ingresado para su evaluación.
Desde el parque de bomberos de Arinaga destacan la carga emocional de esta intervención:“Empezar el año salvando la vida a un bebé ha sido, sin duda, una experiencia que nos recuerda la importancia de contar con servicios públicos de emergencia bien coordinados y formados”, señalaron desde el equipo de guardia.
La actuación conjunta de Bomberos de Gran Canaria, 112 Canarias y el SUC fue clave para garantizar la rápida atención del menor en una situación crítica.
- Este es el restaurante al que tienes que ir sí o sí en Gran Canaria: sirve una de las carnes de cochino más famosas de la isla
- El cuarto carril de la GC-1 expropia suelos y mueve la pasarela de La Pardilla
- Obras Públicas plantea un túnel para la autovía GC-2 a su paso por Moya y soterrarla en Arucas
- Una de las mejores churrerías para disfrutar en Gran Canaria estas navidades: sus churros son los favoritos de muchos canarios
- Estamos rotos': el mensaje de la empresa Postureo tras el grave accidente en su tienda
- Aceras más anchas y nuevo mobiliario urbano: Así será el proyecto para la calle Poeta Pablo Neruda de Telde
- El Gobierno de Canarias compra un edificio en Ingenio para sumar 15 viviendas de alquiler subvencionado
- El Cabildo de Gran Canaria limita el uso de los puntos limpios a las empresas para evitar el fraude