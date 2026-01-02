La borrasca Francis se hace esperar en Gran Canaria y deja lluvias débiles

La borrasca Francis ha tenido un impacto muy limitado en Gran Canaria, donde las lluvias registradas durante la jornada han sido débiles, puntuales y sin consecuencias relevantes, muy lejos de los acumulados recogidos en otras islas del Archipiélago, especialmente en La Palma y Tenerife, donde se han concentrado los mayores episodios de precipitación.

Según los datos facilitados por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), los registros más significativos en Gran Canaria se han localizado en zonas del sur y del interior, aunque en todos los casos con cantidades poco reseñables.

San Bartolomé de Tirajana acumuló 4,4 litros por metro cuadrado, seguido de La Aldea de San Nicolás, con 3,8 mm, San Mateo, con 3,6 mm, y Tejeda, donde se alcanzaron 2,9 mm. En el suroeste, Mogán apenas superó 1,2 mm.

Lluvias en Tenerife por el paso de la borrasca Francis. / ANDRÉS GUTIÉRREZ.

Predicción del tiempo para el viernes 2 de enero en Gran Canaria

Para hoy, la provincia de Las Palmas afronta una jornada marcada por la inestabilidad meteorológica, con intervalos nubosos y lluvias en general débiles, aunque con posibilidad de chubascos localmente fuertes de madrugada en Lanzarote y Fuerteventura. El viento soplará del oeste y suroeste, con rachas intensas en zonas altas y áreas más expuestas del archipiélago, según la previsión de la Aemet.

En Gran Canaria, los cielos estarán nubosos en las vertientes oeste y suroeste, donde no se descartan lluvias débiles y ocasionales, mientras que en el resto de la isla predominarán los cielos poco nubosos durante la mañana. A partir del mediodía se espera un aumento de la nubosidad en toda la isla, con precipitaciones débiles a moderadas, más probables en el suroeste, aunque posibles en otras vertientes. Al final de la jornada podrían abrirse algunos claros.

El tiempo en Lanzarote y Fuerteventura

En Lanzarote y Fuerteventura, la madrugada comienza con cielos nubosos y probabilidad de chubascos que podrían ser localmente fuertes y venir acompañados de tormentas. Durante la mañana se tenderá a intervalos nubosos, aumentando de nuevo la nubosidad por la tarde, cuando se esperan lluvias débiles a moderadas. Las temperaturas registran pocos cambios, con un ligero ascenso de las mínimas en el nordeste. En Las Palmas de Gran Canaria, los termómetros oscilarán entre los 17 grados de mínima y los 22 de máxima.

El viento será del suroeste, con intensidad fuerte en las vertientes noroeste y este, así como en zonas altas y la vertiente norte, donde no se descartan rachas muy fuertes. A última hora de la tarde, el viento tenderá a amainar y a rolar a componente oeste.