Los dulces más virales de Gran Canaria están en una food truck: la parada que conquista a los más golosos

Los dulces en Gran Canaria tienen un nuevo protagonista sobre ruedas desde hace unos meses. Una food truck que ha logrado conquistar a los amantes del dulce. Bakin´ Me Crazy se ha convertido en una parada obligatoria para quienes quieren probar los dulces más originales de la isla.

Dulces virales

Se trata de una propuesta creativa de repostería 100% artesanal en Gran Canaria, ideal para los amantes del dulce. Entre sus propuestas se encuentran:

Snackitos : galletes de mantequilla que se asemejan a papas fritas por su forma, servidas en cono y acompañadas de una salsa dulce.

: galletes de mantequilla que se asemejan a papas fritas por su forma, servidas en cono y acompañadas de una salsa dulce. Smookies : la unión de las galletas y los smoothie en un solo postre.

: la unión de las galletas y los smoothie en un solo postre. Crepes : tienen un gran tamaño y un generoso rellenos. Ahora también cuentan con una opción de crepe salada.

: tienen un gran tamaño y un generoso rellenos. Ahora también cuentan con una opción de crepe salada. Brownie: una versión de brownie troceada (deliciosas tentaciones de chocolate)

Además, todos sus dulces se presentan en formatos originales.

Diferentes sabores de cookies

Su oferta se completa con una variedad de cookies, cada uno de un sabor innovador donde los clientes no saben por cuál decantarse.

Beso de avellanas : chocolate con avellanas y crema de chocolate

: chocolate con avellanas y crema de chocolate Cheesecookie : elaborada con queso crema dulce y mermelada de fresa

: elaborada con queso crema dulce y mermelada de fresa Churro Cookie : combina canela, chocolate y una crema de dulce de leche

: combina canela, chocolate y una crema de dulce de leche Gimme S’more : cookies con chocolate, crackers y marshmallows

: cookies con chocolate, crackers y marshmallows Cannolito : una galleta al estilo cannolo siciliano, elaborada con ricotta dulce, gotas de chocolate y naranja rallada.

: una galleta al estilo cannolo siciliano, elaborada con ricotta dulce, gotas de chocolate y naranja rallada. La de siempre : chips de chocolate con leche acompañadas de un toque de sal marina.

: chips de chocolate con leche acompañadas de un toque de sal marina. Velvet pistacho cheesecookie: rellena de chocolate blanco y crema de pistacho y coronada con una crema de cheesecake.

Horario y ubicación

Durante estas fechas navideñas, Bakin´ Me Crazy se encuentra en el Mercadillo Navideño del Parque Santa Catalina, pero cambian constantemente de ubicación. En su cuenta de Instagram @bakinmecrazylpa anuncian en qué punto de Gran Canaria se instalan.

Los lunes y viernes en horario de 10:00 a 13:00 horas y de 16:00 a 21:00 horas. Los martes, miércoles y jueves, el recinto permanece abierto solo por la tarde, de 16:00 a 21:00 horas. Los sábados, el mercado puede visitarse de 11:00 a 21:00 horas, mientras que los domingos el horario se reduce hasta las 18:00 horas.