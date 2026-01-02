Los dulces más virales de Gran Canaria están en una food truck: la parada que conquista a los más golosos
Creaciones originales y sabores innovadores
Los dulces en Gran Canaria tienen un nuevo protagonista sobre ruedas desde hace unos meses. Una food truck que ha logrado conquistar a los amantes del dulce. Bakin´ Me Crazy se ha convertido en una parada obligatoria para quienes quieren probar los dulces más originales de la isla.
Dulces virales
Se trata de una propuesta creativa de repostería 100% artesanal en Gran Canaria, ideal para los amantes del dulce. Entre sus propuestas se encuentran:
- Snackitos: galletes de mantequilla que se asemejan a papas fritas por su forma, servidas en cono y acompañadas de una salsa dulce.
- Smookies: la unión de las galletas y los smoothie en un solo postre.
- Crepes: tienen un gran tamaño y un generoso rellenos. Ahora también cuentan con una opción de crepe salada.
- Brownie: una versión de brownie troceada (deliciosas tentaciones de chocolate)
Además, todos sus dulces se presentan en formatos originales.
Diferentes sabores de cookies
Su oferta se completa con una variedad de cookies, cada uno de un sabor innovador donde los clientes no saben por cuál decantarse.
- Beso de avellanas: chocolate con avellanas y crema de chocolate
- Cheesecookie: elaborada con queso crema dulce y mermelada de fresa
- Churro Cookie: combina canela, chocolate y una crema de dulce de leche
- Gimme S’more: cookies con chocolate, crackers y marshmallows
- Cannolito: una galleta al estilo cannolo siciliano, elaborada con ricotta dulce, gotas de chocolate y naranja rallada.
- La de siempre: chips de chocolate con leche acompañadas de un toque de sal marina.
- Velvet pistacho cheesecookie: rellena de chocolate blanco y crema de pistacho y coronada con una crema de cheesecake.
Horario y ubicación
Durante estas fechas navideñas, Bakin´ Me Crazy se encuentra en el Mercadillo Navideño del Parque Santa Catalina, pero cambian constantemente de ubicación. En su cuenta de Instagram @bakinmecrazylpa anuncian en qué punto de Gran Canaria se instalan.
Los lunes y viernes en horario de 10:00 a 13:00 horas y de 16:00 a 21:00 horas. Los martes, miércoles y jueves, el recinto permanece abierto solo por la tarde, de 16:00 a 21:00 horas. Los sábados, el mercado puede visitarse de 11:00 a 21:00 horas, mientras que los domingos el horario se reduce hasta las 18:00 horas.
- Este es el restaurante al que tienes que ir sí o sí en Gran Canaria: sirve una de las carnes de cochino más famosas de la isla
- El cuarto carril de la GC-1 expropia suelos y mueve la pasarela de La Pardilla
- Obras Públicas plantea un túnel para la autovía GC-2 a su paso por Moya y soterrarla en Arucas
- Una de las mejores churrerías para disfrutar en Gran Canaria estas navidades: sus churros son los favoritos de muchos canarios
- Estamos rotos': el mensaje de la empresa Postureo tras el grave accidente en su tienda
- Aceras más anchas y nuevo mobiliario urbano: Así será el proyecto para la calle Poeta Pablo Neruda de Telde
- El Gobierno de Canarias compra un edificio en Ingenio para sumar 15 viviendas de alquiler subvencionado
- El Cabildo de Gran Canaria limita el uso de los puntos limpios a las empresas para evitar el fraude