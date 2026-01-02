Guía habilita la senda del Cenobio al yacimiento del Tagoror del Gallego

El Ayuntamiento de Guía acomete el acondicionamiento y la restauración de camino que une los yacimientos aborígenes del Cenobio de Valerón y el Tagoror del Gallego, situado en la zona alta de la montaña, y que configuran dos vestigios prehispánicos de gran valor histórico e interés turístico.

El plan de actuación arranca con un primer tramo dentro de este camino de 595 metros de longitud total y persigue hacer transitable esta vereda que se va a convertir en un nuevo mirador natural, pero que está inutilizado por los escombros, tierra y tuneras. En sus siguientes fases se continuará hacia el caserío del Gallego de Atrás hasta llegar al tramo final de subida al Tagoror.

Este paso al Tagoror del Gallego desde el Cenobio se podía hacer a pie por un sendero que rodea la montaña por su vertiente suroeste, atravesando el caserío del Gallego de Atrás y conectando con el tramo final de subida al Tagoror. Este sendero mide 594,5 metros de longitud, con un desnivel de casi 100 metros y una pendiente del 16,2%.

El camino está fuera de uso en su tramo inicial, que comienza en la explanada del mirador principal del Cenobio y termina en la estación de bombeo de aguas residuales. La distancia es de 75 metros, con un desnivel de casi 25 metros y una pendiente pronunciada del 31%. Se trata de un paso labrado parcialmente sobre la roca madre y oculto.

La vereda inicial es prácticamente inaccesible, como consecuencia de los vertidos de escombro de las viviendas situadas en la ladera superior y por las tuneras que han ido creciendo, y que generaron problemas también a las cuevas del Cenobio, que obligaron hace unos años a una intervención especial.

Las actuaciones realizadas en la primera mitad de la década de 1970 con objeto de poner en valor el Cenobio de Valerón derivaron en un primer cerramiento del sendero tallado en la roca. Pero los testimonios orales de vecinos de la zona del Gallego de Atrás constatan que era frecuente hasta entonces el tránsito entre el caserío diseminado en la parte alta de la Montaña del Gallego y la carretera GC-291 (bajo el Cenobio), por donde circulaban las guaguas con Las Palmas de Gran Canaria, cuando todavía no se había construido el puente de Silva.

El cerramiento realizado en el Cenobio de Valerón permitió el control de visitantes a este yacimiento, pero también supuso el cierre de este camino hacia el Gallego. A partir de este momento comenzó un proceso de deterioro del camino, especialmente acusado por los vertidos desde las casas-cueva. La retirada de plantas silvestres y tuneras de las fincas, así como la excavación de cavidades junto a las viviendas, derivó en la ocultación del sendero tallado en la roca.

También afectó a esta parte del camino la construcción de una estación de bombeo de aguas residuales durante la década de 1990, con objeto de evitar que los pozos negros de las casas cuevas afectasen a la conservación del Cenobio de Valerón. Esta obra realizada sin seguimiento arqueológico, según los técnicos, ocultó parte del antiguo camino.

La intervención municipal promovida por la concejalía de Obras de Juan Jiménez cuenta con un presupuesto de licitación de 68.758,20 euros, proveniente de una subvención del Servicio de Patrimonio Histórico. Y tiene un plazo de ejecución de dos meses.

El proyecto detalla que en fases posteriores será necesario instalar en la estación de bombeo (donde se va a colocar una puerta de acceso) un sistema de lectura mediante tarjeta magnética. Esta llave será entregada a los visitantes del Cenobio de Valerón en la recepción, únicamente cuando manifiesten su intención de subir al Tagoror. El objetivo es evitar el acceso no autorizado, debido al peligro por riesgo de caída de este camino.