Olga Cerpa y Mestisay preparan su concierto en el mirador de las dunas para la tarde de Reyes

Olga Cerpa y Mestisay prosiguen los ensayos de su concierto de Año Nuevo después de que se aplazara su cita en el mirador de las dunas de Maspalomas a la tarde del día de Reyes. El evento cumple este año su décima edición y el grupo canario lo celebra con el adelanto de algunas canciones que formarán parte de su próximo disco. Además, contará con la participación especial de uno de los músicos más versátiles e innovadores de la música popular española, el saxo y flautista Jorge Pardo.

El guitarra y timplista grancanario Hirahi Afonso comparte su carrera en solitario como intérprete y productor con sus labores en la dirección musical de esta banda histórica de la música popular isleña. Entre tema y tema durante los ensayos, organiza el sonido de la banda, conformada por en su mayoría con músicos que integran desde hace más de una década del universo Mestisay y que viven repartidos en distintas islas y fuera de archipiélago.

Estreno de nuevos temas

Entre las nuevas canciones que se estrenarán en directo el próximo martes, algunas de ellas con el reconocible sello compositivo de Manuel González, suena una tierna balada con tintes caboverdianos 'Canción para Habana' o el 'Bailen y gocen'. Ambas forman parte de 'La Costa de los Cantares', el título del nuevo disco que comenzaron a grabar hace dos meses en Lisboa con músicos originarios de Angola, Congo, Guinea Bissau y Cabo Verde.

«Estamos felices de poder empezar a enseñar estas nuevas composiciones», comenta Hirahi durante un descanso del ensayo. Subraya que el trabajo en un estudio de grabación, aun siendo tan luminoso como ha sido también a propósito del aporte con el que los músicos africanos han contribuido al mismo, no deja de ser un trabajo de laboratorio. «Después, testarlo con la banda para el directo, es otra cosa; pero la más importante es la respuesta del público y creo que hacerlo en este concierto es ideal porque tenemos a la gente muy cerquita», señala.

Una grada para acoger más público

El concierto en el mirador de las dunas reúne unas condiciones ambientales a propósito del espectacular paisaje que rodea a la plaza sureña que «obliga» a que el montaje técnico sea muy medido y respetuoso con el entorno. Este año, el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana añade una grada en el fondo del mirador, pero el público se ha ubicado en las anteriores ediciones en cojines colocados en el suelo, mientras Olga y Mestisay tocan sin tarima, a ras de suelo.

«Desde el principio la idea fue hacer algo medido, sin gran artilugio, respetando el lugar y su magia y el público que se acerca a vernos lo ha entendido así», subraya Manolo González, que comparte la responsabilidad de preservar el espacio natural de las dunas. «Tocamos de espaldas a las dunas y con una mínima seguridad e información previa el público no accede al paraje natural», y añade que este tipo de actividad, si se diseña de manera adecuada, «ayuda a educar socialmente en la necesaria contemplación a distancia de ese paisaje tan delicado, compatible con el mirador como espacio cultural. Esa es la experiencia que hemos observado en estos diez años».

Sobre Olga Cerpa recae la mayor parte de la interpretación vocal del repertorio, que en esta ocasión, aparte de los esperados estrenos, se nutre del cancionero histórico de Mestisay, pero también bebe de alguna de las últimas producciones del grupo. «Me gusta visitar canciones de artistas a los que siempre he admirado, pero siempre intentando ofrecer versiones que no suenen a manidas», resalta la cantante. Así, en la tarde de Reyes abordará también temas de Pablo Milanés, María Dolores Pradera o el brasileño Chico César.

Participación especial de Jorge Pardo

La cantante contará con la ayuda en algunas de las canciones de la presencia escénica, el saxo y la flauta de Jorge Pardo. La intérprete confiesa que no había tenido oportunidad de conocerlo personalmente hasta estos ensayos en Las Palmas de Gran Canaria. «Obviamente, lo admiraba mucho… Jorge es una leyenda de la música popular. Ha estado en algunas de las salsas musicales más innovadoras que se han dado en España y fuera de ella… Con Paco de Lucia, con Chick Corea, con Camarón, y no quiero dejar aparte de su obra como compositor. Estoy encantada de tenerlo entre nosotros», celebra.

Pardo acaba de regresar de una gira que lo ha llevado por Australia y otros países del Oriente planetario. Admite estar muy feliz en poder participar en el que será, a buen seguro, un concierto inolvidable, mientras manifiesta que ha sido un descubrimiento personal compartir con ellos su música. «Me parece una banda con una calidad más que envidiable, a la que suman una categoría humana que me ha conquistado desde el primer momento», avanza el músico.

Tras este recital de principios de año, su siguiente cita será a finales de enero en Tenerife. En el teatro Guiniguada y en el Leal lagunero interpretarán la versión en concierto de su Canarii para el Paralelo del festival de Música de Canarias. En esta ocasión, con la participación de extraordinario coro de voces búlgaras de Vanya Moneva y de Teddy Bautista.