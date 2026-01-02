Olga Cerpa y Mestisay ofrecen el mejor regalo de Reyes al amparo de las Dunas de Maspalomas

En una nave industrial del polígono Díaz Casanova, junto a la vieja carretera de Chile que une Guanarteme con los barrios de Las Torres, se ubica Canarias en Vivo, la que fuera antigua sede de Fábrica La Isleta y hoy acogedor espacio de alquiler para ensayos y actuaciones liderado por Miguel y Joná Batista. Hasta allí se ha trasladado toda la troupe de Olga Cerpa y Mestisay en estos días para ensayar el repertorio que ofrecerán en su esperado Concierto de Año Nuevo, que ha tenido que trasladarse hasta la tarde del Día de Reyes atendiendo a los anuncios de lluvia de los últimos partes meteorológicos.

El concierto en el Mirador de Las Dunas cumple este año su décima edición y el combo canario, siempre atento a ofrecer a sus seguidores producciones singulares, ha querido celebrarlo adelantando algunas canciones que formarán parte de su próximo disco e invitando a participar en el concierto a uno de los músicos más versátiles e innovadores de la música popular española, el saxo y flautista Jorge Pardo.

El ambiente en el ensayo es de necesaria concentración a propósito del trabajo musical que tienen por delante. Hirahi Afonso, entre tema y tema, organiza el sonido de la banda, conformada por en su mayoría con músicos que integran desde hace más de una década del universo Mestisay y que viven repartidos en distintas islas o, incluso, en ciudades fuera de archipiélago. El guitarra y timplista grancanario comparte su carrera en solitario como intérprete y productor con sus labores en la dirección musical de esta banda histórica de la música popular isleña y ha inyectado nueva savia en su proceso de creación musical.

Estreno de nuevos temas

Entre las nuevas canciones que se estrenarán en directo el próximo martes —algunas de ellas con el reconocible sello compositivo de Manuel González— suena una tierna balada con tintes caboverdianos “Canción para Habana” o el “Bailen y gocen”, que ya se ha comenzado a popularizar en las redes sociales por su pegadizo estribillo. Formarán parte de “La Costa de los Cantares”, el título de la producción discográfica que comenzaron a grabar hace dos meses en Lisboa con músicos originarios de Angola, Congo, Guinea Bissau y Cabo Verde.

“Estamos felices de poder empezar a enseñar estas nuevas composiciones”, comenta Hirahi durante un descanso del ensayo. Subraya que el trabajo en un estudio de grabación, aun siendo tan luminoso como ha sido también a propósito del aporte con el que los músicos africanos han contribuido al mismo, no deja de ser un trabajo de laboratorio: “Después, testarlo con la banda para el directo, es otra cosa; pero la más importante es la respuesta del público y creo que hacerlo en este concierto es ideal porque tenemos a la gente muy cerquita”, señala.

Efectivamente, el concierto en el Mirador de Las Dunas reúne unas condiciones ambientales a propósito del espectacular paisaje que rodea a la plaza sureña que “obliga” a que el montaje técnico sea muy medido y respetuoso con el entorno. Este año el ayuntamiento de San Bartolomé ha añadido una grada en el fondo del Mirador, pero el público se ha ubicado en las anteriores ediciones en cojines colocados en el suelo, mientras Olga y Mestisay tocan sin necesidad de tarima, a ras de suelo.

Un escenario de lujo

“Desde el principio la idea fue hacer algo medido, sin gran artilugio, respetando el lugar y su magia y el público que se acerca a vernos lo ha entendido así”, subraya Manolo González, que comparte la responsabilidad de preservar el espacio natural de las dunas: “Tocamos de espaldas a las dunas y con una mínima seguridad e información previa el público no accede al paraje natural”, y añade que este tipo de actividad, diseñando adecuadamente la intervención, “ayuda a educar socialmente en la necesaria contemplación a distancia de ese paisaje tan delicado, compatible con el Mirador como espacio cultural. Esa es la experiencia que hemos observado en estos diez años”.

Sobre Olga y su aplaudido registro de garganta recae la mayor parte de la interpretación vocal del repertorio, que en esta ocasión, aparte de los esperados estrenos, se nutre del cancionero histórico de Mestisay, pero también bebe de alguna de las últimas producciones del grupo. “Me gusta visitar canciones de artistas a los que siempre he admirado, pero siempre intentando ofrecer versiones que no suenen a manidas”, resalta la cantante. Así, en la tarde de Reyes abordará también temas de Pablo Milanés, María Dolores Pradera o el brasileño Chico César.

La ayudará, en algunas de las canciones la presencia escénica, el saxo y la flauta de Jorge Pardo. La cantante isleña confiesa que no había tenido oportunidad de conocerlo personalmente hasta estos ensayos en Las Palmas de Gran Canaria: “Obviamente, lo admiraba mucho… Jorge es una leyenda de la música popular. Ha estado en algunas de las salsas musicales más innovadoras que se han dado en España y fuera de ella… Con Paco de Lucia, con Chick Corea, con Camarón, y no quiero dejar aparte de su obra como compositor. Estoy encantada de tenerlo entre nosotros”.

Pardo acaba de regresar de una gira que lo ha llevado por Australia y otros países del Oriente planetario. En persona, hace caso a su leyenda: educado, humilde, y extraordinario intérprete. Verlo tocar en algunos de los temas de Olga y Mestisay es reconocer el instinto de un músico acostumbrado a sumar su talento a cualquier estética musical. Se reconoce muy feliz en poder participar en el que será, a buen seguro, un concierto inolvidable, mientras nos manifiesta que ha sido un descubrimiento personal compartir con ellos su música: Conocía parte de su obra, pero nunca había trabajado con ellos. “Me parece una banda con una calidad más que envidiable, a la que suman una categoría humana que me ha conquistado desde el primer momento”, avanza el músico.

Olga Cerpa y Mestisay comienzan el año con este regalo musical que ofrecen en su isla natal. A finales de enero, en el Teatro Guiniguada y en el Leal lagunero, en un reto de distinto sesgo estético, les espera la versión en concierto de su Canarii para el Paralelo del Festival de Música de Canarias; en esta ocasión, con la participación del extraordinario coro de voces búlgaras de Vanya Moneva y la participación de Teddy Bautista.