Primer gran atasco del año en Gran Canaria: colapsos en la GC-1 y la avenida Marítima

A primera hora de este viernes, la GC-1 en dirección sur volvió a colapsarse, dejando el primer gran atasco del año en Gran Canaria. Las retenciones comenzaron en las inmediaciones del aeropuerto y se extendieron hasta la curva de La Estrella, con mayor intensidad a la altura de El Goro.

Según fuentes oficiales, la congestión se debe exclusivamente a la acumulación de vehículos. El punto más crítico es la zona de El Goro, donde las conexiones de entrada y salida concentran buena parte del tráfico en dirección sur. En ese tramo, el carril derecho suele absorber un flujo constante de vehículos que ralentiza el conjunto de la vía, generando un efecto de embudo especialmente visible en días de alto tránsito.

La GC-1, colapsada por compras y turismo

El inicio del año y, especialmente, la semana previa a Reyes, suele disparar los desplazamientos en la isla, tanto por motivos comerciales como turísticos. Con condiciones meteorológicas suaves y una gran afluencia hacia las zonas comerciales y el sur de Gran Canaria, la GC-1 volvió a convertirse este día en el principal cuello de botella de la red viaria insular.

Atascos en la GC-1 / LP/DLP

Retenciones también en la capital

El colapso no se limitó a la GC-1. En Las Palmas de Gran Canaria también se registraron atascos en la zona de Juan XXIII y en toda la avenida Marítima en sentido sur-norte, donde el tráfico se vio especialmente ralentizado durante varias horas de la mañana.