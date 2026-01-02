Primer gran atasco del año en Gran Canaria: colapsos en la GC-1 y la avenida Marítima
El tráfico se acumuló desde el aeropuerto hasta La Estrella y también en Juan XXIII, sin accidentes
A primera hora de este viernes, la GC-1 en dirección sur volvió a colapsarse, dejando el primer gran atasco del año en Gran Canaria. Las retenciones comenzaron en las inmediaciones del aeropuerto y se extendieron hasta la curva de La Estrella, con mayor intensidad a la altura de El Goro.
Según fuentes oficiales, la congestión se debe exclusivamente a la acumulación de vehículos. El punto más crítico es la zona de El Goro, donde las conexiones de entrada y salida concentran buena parte del tráfico en dirección sur. En ese tramo, el carril derecho suele absorber un flujo constante de vehículos que ralentiza el conjunto de la vía, generando un efecto de embudo especialmente visible en días de alto tránsito.
La GC-1, colapsada por compras y turismo
El inicio del año y, especialmente, la semana previa a Reyes, suele disparar los desplazamientos en la isla, tanto por motivos comerciales como turísticos. Con condiciones meteorológicas suaves y una gran afluencia hacia las zonas comerciales y el sur de Gran Canaria, la GC-1 volvió a convertirse este día en el principal cuello de botella de la red viaria insular.
Retenciones también en la capital
El colapso no se limitó a la GC-1. En Las Palmas de Gran Canaria también se registraron atascos en la zona de Juan XXIII y en toda la avenida Marítima en sentido sur-norte, donde el tráfico se vio especialmente ralentizado durante varias horas de la mañana.
- Este es el restaurante al que tienes que ir sí o sí en Gran Canaria: sirve una de las carnes de cochino más famosas de la isla
- El cuarto carril de la GC-1 expropia suelos y mueve la pasarela de La Pardilla
- Obras Públicas plantea un túnel para la autovía GC-2 a su paso por Moya y soterrarla en Arucas
- Una de las mejores churrerías para disfrutar en Gran Canaria estas navidades: sus churros son los favoritos de muchos canarios
- Estamos rotos': el mensaje de la empresa Postureo tras el grave accidente en su tienda
- Aceras más anchas y nuevo mobiliario urbano: Así será el proyecto para la calle Poeta Pablo Neruda de Telde
- El Gobierno de Canarias compra un edificio en Ingenio para sumar 15 viviendas de alquiler subvencionado
- El Cabildo de Gran Canaria limita el uso de los puntos limpios a las empresas para evitar el fraude