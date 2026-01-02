Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Rescatado un velero en riesgo de encallar en la playa de Las Marañuelas

El aviso se recibió a mediodía y la embarcación fue remolcada hasta el muelle de Arguineguín en una operación condicionada por el estado del mar

Rescatado un velero en riesgo de encallar en la playa de Las Marañuelas

Rescatado un velero en riesgo de encallar en la playa de Las Marañuelas

Alejandro Navarro

La Provincia

La Provincia

Un velero tuvo que ser rescatado este mediodía al encontrarse en riesgo de encallar en la playa de Las Marañuelas, en la localidad de Arguineguín, en el municipio de Mogán.

El aviso se recibió sobre las 12.30 horas. La embarcación se encontraba amarrada y sin ninguna persona en su interior cuando fue detectada la situación de riesgo, provocada por el estado del mar y las condiciones meteorológicas.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos de Cruz Roja y Salvamento Marítimo, que procedieron a retirar los amarres y remolcar el velero hasta el muelle de Arguineguín. La operación se desarrolló con dificultad debido al oleaje, aunque finalmente pudo completarse con éxito.

La embarcación ya se encuentra amarrada en el muelle, sin que se hayan registrado daños personales.

