Tejeda reutilizará el agua depurada para apoyar la agricultura local

Tejeda aprovechará el agua depurada para impulsar la agricultura y la ganadería local. El Ayuntamiento del municipio ha puesto en marcha un proyecto estratégico para modernizar la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) y avanzar hacia un modelo de economía circular. De esta forma, el Consistorio reforzará la sostenibilidad de todo el ciclo del agua en el municipio.

En la actualidad la estación de aguas trata en el municipio de Tejeda un caudal medio cercano a los 250.000 litros diarios. Sin embargo el agua generada, aunque está depurada, no cumple los requisitos exigidos por la normativa vigente para su reutilización por lo que se vierte al cauce del barranco y se pierde un recurso especialmente valioso en un territorio marcado por la escasez hídrica. De esta forma, el proyecto permitirá revertir esta situación mediante la implantación de un tratamiento terciario avanzado, capaz de producir agua regenerada de alta calidad, apta para su uso en aplicaciones compatibles y conforme a la normativa en vigor.

La actuación, que se llevará a cabo este año, se basa en la instalación de un sistema de filtración y tratamiento modular, que se ubicará en un contenedor prefabricado sobre el depósito de almacenamiento existente e integrará todos los equipos necesarios para el proceso. Este planteamiento supone una solución pionera en Canarias para este tipo de instalaciones, al combinar tecnología avanzada, rapidez de implantación y una elevada eficiencia operativa.

Rehabilitación integral del depósito

Los trabajos incluyen la rehabilitación integral del depósito existente de almacenamiento de agua regenerada, con una capacidad útil aproximada de 600.000 litros, un elemento clave del sistema que complementa la capacidad de almacenamiento del municipio. Este volumen permite regular los caudales entre la producción y la demanda, absorber picos de caudal y garantizar la continuidad del servicio ante paradas, incidencias o algunas labores de mantenimiento.

Además, también proporciona una gran flexibilidad operativa, mejora la seguridad sanitaria del sistema y refuerza la resiliencia frente a sequías o variaciones en la entrada de caudales, consolidando el depósito como una infraestructura estratégica para la gestión eficiente y sostenible del recurso hídrico.

Como parte de la actuación, también se incorporará una instalación fotovoltaica destinada a cubrir una parte del consumo energético asociado al nuevo sistema de tratamiento. Esto permitirá a su vez reducir el gasto eléctrico y las emisiones de dióxido de carbono, lo que refuerza aún más el carácter sostenible del proyecto y su contribución a la transición energética del municipio.

Financiación

La totalidad del proyecto, que requiere una inversión que asciende a 886.814 euros, se financia de manera equitativa con un 50% de los fondos provenientes de la Fundación para el Desarrollo de la Economía Circular (Fedac) del Cabildo de Gran Canaria y la otra mitad a través de una aportación directa del propio Ayuntamiento de Tejeda.

El alcalde del municipio, Francisco Perera, recalcó que gracias a la ejecución de estos trabajos el agua depurada llegará «prácticamente a todos los agricultores del municipio», lo que supondrá un avance decisivo para el sector primario local que en estos últimos años se ha visto sacudido por la sequía. En este sentido, también subrayó que se trata de «uno de los proyectos más importantes en el municipio de cara a este año que acaba de empezar y para el que ya se tiene la financiación necesaria».