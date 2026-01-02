Turcón denuncia que las obras de una planta fotovoltaica sepultan el Barranco Real de Telde

El grupo ecologista Turcón ha denunciado que un derrumbe por las obras de la planta fotovoltaica La Herradura ha sepultado un tramo del Barranco Real de Telde y ha solicitado a la Policía Verde del Ayuntamiento de Telde, la Agencia Canaria de Protección del Medio Natural y el Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria que investiguen las actuaciones que han causado el desprendimiento y han bloqueado un tramo del cauce, a la altura de la trasera de la Ermita de San José de Las Longueras, y el Corredor Paisajístico que utilizan vecinos y senderistas desde la costa del municipio hasta el paraje natural de Los Cernícalos.

Turcón ha informado que en escrito de denuncia presentado ante esos tres organismos se aporta una galería fotográfica de los trabajos de construcción y movimientos de tierra en la planta solar fotovoltaica y del estado actual del cauce del barranco, como exposición de los hechos denunciados. El proyecto en cuestión, detalló el colectivo ecologista, es la Planta Fotovoltaica La Herradura– FSM Energía. Los datos que figuran en el cartel de obra señalan que la empresa promotora es Félix Santiago Melián S.L. y la dontratista es SM Advance Energy S.L., para una potencia de 4,50 megavatios, y una licencia de 2019 con inicio de obra en octubre 2025.

La zona donde se están realizando las obras, según Turcón, está clasificada en el planeamiento como Suelo Rústico de Protección Hidrológica (SRPH) y Suelo Rústico de Protección Agraria, Grado 2 (SRPAG2). "A pesar de esta protección, se están llevando a cabo grandes desmontes, movimientos masivos de tierra y retirada completa de la cobertura vegetal en una superficie amplia", añade la denuncia.

Incompatible

Según el Decreto de febrero de 2024 que dio luz verde a las obras, el Cabildo Insular de Gran Canaria, en informe del 3 de octubre de 2023, advirtió que "la actuación pretendida, aun siendo compatible con el régimen general de usos de la zonificación C.2.1 definida por el Plan Insular de Ordenacion (PIO-GC) de 2022, es, sin embargo, incompatible con la actuación territorial y estratégica Parque Conurbano Las Longueras perteneciente a la Red de Espacios de Interés Insular".

Asimismo, el Ayuntamiento de Telde, en informes de 19 de junio de 2023 y 17 de enero de 2024, indica que "la actividad propuesta de Energías Renovables en Suelo Rústico de Protección Agraria no se encuentra ni prevista, ni prohibida por el vigente PGO Telde'02, aunque sí que carece del grado suficiente de detalle para poder valorar la viabilidad de las mismas".

Imagen incluida en la denucnia de Turcón / LP/DLP

El Decreto que permitió la construcción, recuerda Turcón, "se apoya, además, en la declaración de interés general de las obras necesarias para la ejecución del proyecto (Orden nº 305, de 31 de mayo de 2023) y en el artículo 6 bis de la Ley 11/1997, de regulación del Sector Eléctrico Canario, para acordar la ejecución del proyecto, pese a la incompatibilidad señalada por el Cabildo con la actuación estratégica Parque Conurbano Las Longueras", donde se subraya que hay que "sustituir las licencias urbanísticas ordinarias por una autorización especial del propio Gobierno de Canarias" y "ordenar la modificación futura del Plan General de Ordenación de Telde y del Plan Insular de Ordenación de Gran Canaria para adaptar el planeamiento al proyecto".

El mes de febrero de 2023, el Colectivo Turcón-Ecologistas en Acción presentó alegaciones a la solicitud de Declaración de Interés Público o Social de esa planta fotovoltaica, donde solicitó que no se considerara o se rechazara esa declaración y no se autorizara el proyecto "en ninguna de sus formas".

Ante el bloqueo del Barranco Real de Telde, se solicita "que se investiguen los hechos, se abra el correspondiente expediente sancionador y se paralicen de inmediato las obras, y una vez resuelto, se les imponga una sanción ejemplar a los infractores y se les obligue a restituir el bien público destruido".