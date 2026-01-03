La Aemet alerta de rachas muy fuertes en Tenerife y lluvias débiles en varias islas este domingo

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para este domingo, 4 de enero, una situación de tiempo inestable en Canarias, con predominio de cielos nubosos y lluvias que afectarán principalmente a Lanzarote, Fuerteventura y a las vertientes norte y oeste de las islas de mayor relieve. Las precipitaciones serán en general débiles a moderadas, con mayor frecuencia en medianías, mientras que en el resto de zonas se esperan intervalos nubosos y una baja probabilidad de lluvias, normalmente débiles y ocasionales.

Las temperaturas experimentarán pocos cambios respecto a jornadas anteriores, manteniéndose en valores suaves. El viento soplará de componente noroeste, moderado en general, aunque con intervalos de fuerte durante la madrugada en zonas de interior de Lanzarote y en áreas altas y vertientes noreste y suroeste de las islas occidentales. En estas zonas no se descartan rachas localmente muy fuertes. De forma más destacada, en las cumbres centrales y en la Cordillera Dorsal de Tenerife se esperan probables rachas muy fuertes durante la primera mitad del día, por lo que se recomienda extremar la precaución.

El tiempo, isla a isla

En Lanzarote predominarán los cielos nubosos, con lluvias débiles a moderadas, más probables en medianías. En el resto de la isla se alternarán nubes y claros, con baja probabilidad de precipitaciones. El viento del noroeste soplará moderado, con intervalos fuertes durante la madrugada en zonas de interior. Temperaturas (°C): Arrecife 16 / 23.

En Fuerteventura se esperan cielos nubosos, especialmente en la vertiente norte, con lluvias débiles a moderadas, más frecuentes en medianías. En el resto de zonas habrá intervalos nubosos con escasa probabilidad de lluvia. El viento del noroeste será moderado. Temperaturas (°C): Puerto del Rosario 17 / 23.

En Gran Canaria predominarán los cielos nubosos en el norte y el oeste, con lluvias débiles a moderadas, más frecuentes en medianías. En el resto de la isla habrá intervalos nubosos y baja probabilidad de precipitaciones. El viento del noroeste soplará moderado, con intervalos de fuerte en zonas altas y vertientes expuestas. Temperaturas (°C): Las Palmas de Gran Canaria 18 / 24.

En Tenerife se espera nubosidad abundante en el norte y el oeste, con lluvias débiles a moderadas, sobre todo en medianías. En el resto habrá intervalos nubosos. El viento del noroeste será moderado a fuerte, con probables rachas muy fuertes en cumbres centrales y en la Cordillera Dorsal durante la primera mitad del día, disminuyendo progresivamente. Temperaturas (°C): Santa Cruz de Tenerife 16 / 24.

En La Gomera dominarán los cielos nubosos en el norte y el oeste, con lluvias débiles a moderadas en medianías. En otras zonas se alternarán nubes y claros. El viento del noroeste soplará moderado, con intervalos de fuerte en zonas altas y vertientes expuestas. Temperaturas (°C): San Sebastián de La Gomera 18 / 22.

En La Palma se esperan cielos nubosos en el norte y el oeste, con lluvias débiles a moderadas, más frecuentes en medianías. En el resto de la isla habrá intervalos nubosos con baja probabilidad de precipitaciones. El viento del noroeste será moderado, con intervalos de fuerte en cumbres y vertientes expuestas. Temperaturas (°C): Santa Cruz de La Palma 15 / 20.

En El Hierro predominarán los cielos nubosos, especialmente en el norte y el oeste, con lluvias débiles a moderadas. En el resto habrá intervalos nubosos. El viento del noroeste soplará moderado, con intervalos de fuerte en zonas altas. Temperaturas (°C): Valverde 13 / 17.