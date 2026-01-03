Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Bombardeo en VenezuelaInterinos en CanariasBorrasca FrancisUD Las PalmasJuicio por asesinato
instagramlinkedin

La Aemet alerta de rachas muy fuertes en Tenerife y lluvias débiles en varias islas este domingo

La jornada dominical estará marcada por nubosidad en el norte y oeste del archipiélago, precipitaciones débiles a moderadas y viento del noroeste con rachas muy fuertes en zonas altas, especialmente en Tenerife

Pronóstico del tiempo en Canarias (del 2 al 7 de enero)

Pronóstico del tiempo en Canarias (del 2 al 7 de enero)

Windy

Ancor Torrens

Las Palmas de Gran Canaria

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para este domingo, 4 de enero, una situación de tiempo inestable en Canarias, con predominio de cielos nubosos y lluvias que afectarán principalmente a Lanzarote, Fuerteventura y a las vertientes norte y oeste de las islas de mayor relieve. Las precipitaciones serán en general débiles a moderadas, con mayor frecuencia en medianías, mientras que en el resto de zonas se esperan intervalos nubosos y una baja probabilidad de lluvias, normalmente débiles y ocasionales.

Las temperaturas experimentarán pocos cambios respecto a jornadas anteriores, manteniéndose en valores suaves. El viento soplará de componente noroeste, moderado en general, aunque con intervalos de fuerte durante la madrugada en zonas de interior de Lanzarote y en áreas altas y vertientes noreste y suroeste de las islas occidentales. En estas zonas no se descartan rachas localmente muy fuertes. De forma más destacada, en las cumbres centrales y en la Cordillera Dorsal de Tenerife se esperan probables rachas muy fuertes durante la primera mitad del día, por lo que se recomienda extremar la precaución.

El tiempo, isla a isla

En Lanzarote predominarán los cielos nubosos, con lluvias débiles a moderadas, más probables en medianías. En el resto de la isla se alternarán nubes y claros, con baja probabilidad de precipitaciones. El viento del noroeste soplará moderado, con intervalos fuertes durante la madrugada en zonas de interior. Temperaturas (°C): Arrecife 16 / 23.

En Fuerteventura se esperan cielos nubosos, especialmente en la vertiente norte, con lluvias débiles a moderadas, más frecuentes en medianías. En el resto de zonas habrá intervalos nubosos con escasa probabilidad de lluvia. El viento del noroeste será moderado. Temperaturas (°C): Puerto del Rosario 17 / 23.

En Gran Canaria predominarán los cielos nubosos en el norte y el oeste, con lluvias débiles a moderadas, más frecuentes en medianías. En el resto de la isla habrá intervalos nubosos y baja probabilidad de precipitaciones. El viento del noroeste soplará moderado, con intervalos de fuerte en zonas altas y vertientes expuestas. Temperaturas (°C): Las Palmas de Gran Canaria 18 / 24.

En Tenerife se espera nubosidad abundante en el norte y el oeste, con lluvias débiles a moderadas, sobre todo en medianías. En el resto habrá intervalos nubosos. El viento del noroeste será moderado a fuerte, con probables rachas muy fuertes en cumbres centrales y en la Cordillera Dorsal durante la primera mitad del día, disminuyendo progresivamente. Temperaturas (°C): Santa Cruz de Tenerife 16 / 24.

En La Gomera dominarán los cielos nubosos en el norte y el oeste, con lluvias débiles a moderadas en medianías. En otras zonas se alternarán nubes y claros. El viento del noroeste soplará moderado, con intervalos de fuerte en zonas altas y vertientes expuestas. Temperaturas (°C): San Sebastián de La Gomera 18 / 22.

En La Palma se esperan cielos nubosos en el norte y el oeste, con lluvias débiles a moderadas, más frecuentes en medianías. En el resto de la isla habrá intervalos nubosos con baja probabilidad de precipitaciones. El viento del noroeste será moderado, con intervalos de fuerte en cumbres y vertientes expuestas. Temperaturas (°C): Santa Cruz de La Palma 15 / 20.

Noticias relacionadas y más

En El Hierro predominarán los cielos nubosos, especialmente en el norte y el oeste, con lluvias débiles a moderadas. En el resto habrá intervalos nubosos. El viento del noroeste soplará moderado, con intervalos de fuerte en zonas altas. Temperaturas (°C): Valverde 13 / 17.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Primer gran atasco del año en Gran Canaria: colapsos en la GC-1 y la avenida Marítima
  2. Este es el restaurante al que tienes que ir sí o sí en Gran Canaria: sirve una de las carnes de cochino más famosas de la isla
  3. El cuarto carril de la GC-1 expropia suelos y mueve la pasarela de La Pardilla
  4. Obras Públicas plantea un túnel para la autovía GC-2 a su paso por Moya y soterrarla en Arucas
  5. Una de las mejores churrerías para disfrutar en Gran Canaria estas navidades: sus churros son los favoritos de muchos canarios
  6. El Gobierno de Canarias compra un edificio en Ingenio para sumar 15 viviendas de alquiler subvencionado
  7. El Cabildo de Gran Canaria limita el uso de los puntos limpios a las empresas para evitar el fraude
  8. El Gobierno de Canarias destina 6 millones a construir 43 viviendas públicas en El Tablero

La Aemet alerta de rachas muy fuertes en Tenerife y lluvias débiles en varias islas este domingo

Las berlinas artesanales más cargadas están en este municipio de Gran Canaria: rellenos solo aptos para golosos

Las berlinas artesanales más cargadas están en este municipio de Gran Canaria: rellenos solo aptos para golosos

Fuente de los Azulejos, Gran Canaria: el espectáculo natural de colores escondido en las montañas

Fuente de los Azulejos, Gran Canaria: el espectáculo natural de colores escondido en las montañas

La Aemet avisa de lluvias intensas y viento fuerte en Canarias este sábado: estas serán las zonas más afectadas

La magia de Oriente envolverá la Villa de Ingenio en una víspera de Reyes muy especial

La magia de Oriente envolverá la Villa de Ingenio en una víspera de Reyes muy especial

Primer gran atasco del año en Gran Canaria: colapsos en la GC-1 y la avenida Marítima

Primer gran atasco del año en Gran Canaria: colapsos en la GC-1 y la avenida Marítima

El volador que ocultó un desfalco en Santa Lucía

El volador que ocultó un desfalco en Santa Lucía

Olga Cerpa y Mestisay ofrecen el mejor regalo de Reyes al amparo de las Dunas de Maspalomas

Olga Cerpa y Mestisay ofrecen el mejor regalo de Reyes al amparo de las Dunas de Maspalomas
Tracking Pixel Contents