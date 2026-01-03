Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La Aemet avisa de lluvias intensas y viento fuerte en Canarias este sábado: estas serán las zonas más afectadas

El archipiélago afronta una jornada marcada por cielos nubosos, precipitaciones localmente intensas, viento del oeste con rachas muy fuertes y mala mar, con ligero descenso de las temperaturas

Pronóstico del tiempo en Canarias (del 2 al 7 de enero)

Ancor Torrens

Las Palmas de Gran Canaria

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para este sábado un episodio de inestabilidad en Canarias, con predominio de cielos nubosos y lluvias que afectarán a todas las islas. Las precipitaciones podrán ser moderadas y, puntualmente, intensas, especialmente durante determinados momentos del día. A esta situación se sumará viento de componente oeste, moderado con intervalos de fuerte, y rachas que podrán alcanzar intensidad muy fuerte en áreas expuestas del archipiélago.

Las temperaturas tenderán a un ligero descenso, con valores máximos que rondarán los 24 grados en las dos capitales canarias. Las mínimas se situarán en torno a los 18 grados en Las Palmas de Gran Canaria y los 16 grados en Santa Cruz de Tenerife. En el mar, el viento del oeste, con roladas ocasionales a suroeste o noroeste, soplará con fuerza 5 a 7, generando fuerte marejada a mar gruesa, además de mar de fondo del noroeste con olas de entre dos y tres metros, por lo que se recomienda extremar la precaución en actividades marítimas.

El tiempo, isla a isla

En Lanzarote se esperan cielos nubosos con precipitaciones débiles a moderadas a primeras y últimas horas del día, mientras que el resto de la jornada estará marcada por intervalos nubosos y lluvias más ocasionales. Las temperaturas máximas descenderán ligeramente y el viento del oeste soplará con intervalos fuertes, con probables rachas muy fuertes en zonas de interior y del nordeste. Temperaturas (°C): Arrecife 16 / 23.

En Fuerteventura también predominarán los cielos nubosos con lluvias débiles a moderadas al inicio y al final del día, siendo menos probables durante las horas centrales. Las temperaturas se mantendrán sin cambios o en ligero descenso. El viento del oeste será moderado con intervalos de fuerte, con baja probabilidad de rachas muy fuertes en zonas interiores y la mitad norte. Temperaturas (°C): Puerto del Rosario 17 / 23.

En Gran Canaria dominarán los cielos nubosos en el norte y el oeste, con probabilidad de lluvias débiles a localmente moderadas, más persistentes en las medianías occidentales durante la primera mitad del día. En el resto de zonas habrá intervalos nubosos con posibilidad de alguna precipitación débil y ocasional, abriéndose claros a partir del mediodía. Las temperaturas apenas variarán, salvo un ligero descenso en el nordeste. El viento del oeste soplará con intervalos de fuerte y no se descartan rachas muy fuertes en cumbres y medianías del norte. Temperaturas (°C): Las Palmas de Gran Canaria 18 / 24.

En Tenerife se espera nubosidad predominante en el norte y el oeste, con lluvias débiles a moderadas, más probables en medianías durante la mañana. En el resto de la isla habrá intervalos nubosos con posibilidad de alguna lluvia débil y dispersa. Las temperaturas se mantendrán estables, con ligeros descensos de las máximas en las vertientes norte y este. El viento del oeste-noroeste será moderado a fuerte, con rachas muy fuertes en cumbres centrales, la dorsal, medianías altas del sur y vertientes norte del área metropolitana, tendiendo a remitir al final del día. Temperaturas (°C): Santa Cruz de Tenerife 16 / 24.

En La Gomera predominarán los cielos nubosos en el norte y el oeste, con probabilidad de lluvias débiles a localmente moderadas, sobre todo en medianías. En el resto habrá intervalos nubosos con posibilidad de precipitaciones ocasionales. Las temperaturas registrarán pocos cambios y el viento del oeste será moderado con intervalos de fuerte, con probables rachas muy fuertes en cumbres y medianías del norte y sur. Temperaturas (°C): San Sebastián de La Gomera 18 / 22.

En La Palma, el oeste presentará cielos nubosos con lluvias débiles a moderadas, que podrán ser persistentes en medianías, mientras que en el este se alternarán intervalos nubosos con precipitaciones débiles y ocasionales, más frecuentes e intensas en medianías. Las temperaturas apenas variarán. El viento del oeste será moderado con intervalos de fuerte, con rachas muy fuertes en cumbres, medianías del norte y sur y zonas altas de la vertiente este, tendiendo a remitir por la tarde. Temperaturas (°C): Santa Cruz de La Palma 15 / 20.

En El Hierro se esperan cielos nubosos con lluvias débiles a moderadas, más probables y frecuentes en el norte y el oeste. Por la tarde se abrirán algunos claros en el este y las precipitaciones serán menos probables. Las temperaturas se mantendrán estables y el viento del oeste soplará con intervalos de fuerte, con probables rachas muy fuertes en cumbres y medianías del nordeste. Temperaturas (°C): Valverde 13 / 17.

TEMAS

