Aparcamientos, un parque infantil y zonas de sombra: así serán las mejoras del área recreativa de El Calero, en San Mateo

La zona recreativa El Calero, en el municipio de San Mateo, se prepara para una rehabilitación integral que convertirá el espacio en un punto de encuentro moderno y accesible para vecinos y visitantes. El proyecto incluye la renovación de los aseos y del restaurante, la creación de un merendero con barbacoas y lavaderos al aire libre, zonas de picnic cubiertas, un mirador para disfrutar del paisaje y un parque infantil adaptado para niños con diferentes capacidades. Además, se reorganizarán los aparcamientos y todas las mejoras se diseñarán siguiendo criterios de accesibilidad universal, garantizando que todas las personas puedan disfrutar del recinto en igualdad de condiciones.

La alcaldesa, Davinia Falcón, mantuvo recientemente una reunión con el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, y con el consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad, Pablo Rodríguez, para solicitar una subvención que cubra parte del coste de los trabajos, valorados en 800.000 euros. Durante el encuentro, la regidora también pidió apoyo económico para la construcción de un parque infantil en la misma área, cuya inversión estimada es de 300.000 euros. Aunque no planteó una cifra exacta al Ejecutivo autonómico, Falcón señaló que la intención es reducir en torno a 500.000 euros el coste total de ambos proyectos para las arcas municipales.

Cinco años de manera parcial

La zona recreativa lleva alrededor de cinco años funcionando de manera parcial. Aunque los vecinos del municipio han podido seguir utilizando las mesas, la zona de descanso y el área de barbacoas, otros espacios fundamentales, como los baños y el restaurante, permanecen cerrados desde entonces, a la espera de una rehabilitación integral. Esta situación ha limitado el uso del espacio ya que El Calero no puede ofrecer todas sus posibilidades a los vecinos del municipio y otros visitantes mientras estas instalaciones continúen inoperativas.

La alcaldesa señaló que, por el momento, no existe una fecha exacta para el inicio de las obras de mejora, ya que todavía se encuentran en fase de tramitación administrativa y a la espera de asegurar la financiación necesaria. No obstante, Falcón adelantó que la previsión del grupo de gobierno es que los trabajos puedan ponerse en marcha a lo largo de este año 2026, siempre que los plazos previstos se cumplan y no surjan imprevistos técnicos o burocráticos.

El proyecto de renovación contempla la creación de diferentes espacios destinados al ocio, con el objetivo de convertir el área recreativa en un punto de encuentro versátil y atractivo para vecinos y visitantes. Entre las actuaciones previstas se incluye la habilitación de un merendero equipado con barbacoas y lavaderos al aire libre, distribuidos en distintas zonas para favorecer el uso simultáneo por parte de varios grupos de personas. También se proyecta una zona de picnic bajo marquesinas, que ofrecerá sombra y protección durante todo el año, así como la construcción de un mirador desde el que se podrá disfrutar del paisaje natural que caracteriza a El Calero.

Un parque infantil

Otra de las mejoras destacadas será la incorporación de un parque infantil y la reorganización de la zona de aparcamientos, elementos clave para garantizar una experiencia cómoda y segura para las familias. A ello se suma la rehabilitación integral de los aseos públicos y del restaurante, instalaciones permitirán devolver al recinto su funcionalidad completa.

Además, el proyecto contempla criterios de accesibilidad universal en todos los espacios. Para ello, se prevé la creación de plazas de aparcamiento para personas con movilidad reducida, la instalación de mobiliario adaptado, la adecuación de itinerarios accesibles y la mejora de las condiciones de acceso tanto del restaurante como de los aseos públicos. Incluso el parque infantil será adaptado para garantizar que niños y niñas con diferentes capacidades puedan disfrutar del espacio en igualdad de condiciones.