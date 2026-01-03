CSIF alerta de la falta de policías locales en Gran Canaria y de la ausencia de servicio nocturno en las medianías en fechas clave

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) alerta de la grave falta de efectivos de Policía Local en la isla de Gran Canaria, una situación que se arrastra desde hace años y que tiene su origen en la falta de previsión de muchos ayuntamientos en los procesos de reposición de plazas.

Esta carencia estructural de agentes se está dejando notar con especial intensidad en las zonas de medianías, donde en varios municipios no existe servicio policial local nocturno, incluso en fechas especialmente sensibles como las fiestas navideñas, el Fin de Año o la Cabalgata de Reyes.

CSIF recuerda que esta situación no es nueva y que responde a una merma progresiva de plantillas que no ha sido corregida a tiempo. Como consecuencia, en los últimos meses se están planteando desde distintos ámbitos institucionales soluciones parciales o parches, como la incorporación de figuras auxiliares promovidas desde la Federación Canaria de Municipios (FECAM), que no pueden ni deben sustituir las funciones propias de un Policía Local, especialmente en materia de seguridad ciudadana.

La seguridad, sin improvisación

El sindicato subraya que la seguridad no se puede improvisar, y que la falta de agentes repercute directamente en la capacidad de respuesta ante eventos multitudinarios, emergencias o situaciones de riesgo.

En este contexto, CSIF advierte que incluso en municipios donde sí existe Policía Local, la falta de planificación y de soluciones retributivas claras está provocando que no se cubran refuerzos en horario nocturno.

Es el caso, por ejemplo, del municipio de Santa Brígida, donde el servicio nocturno se viene prestando de forma intermitente desde hace meses, con jornadas sin cobertura suficiente. De manera especialmente significativa, el día 31 de diciembre no hubo servicio policial nocturno, coincidiendo con una de las noches más señaladas del año, y para la próxima Cabalgata de Reyes se contará con menos efectivos de los que tradicionalmente ha tenido el municipio en este tipo de eventos, lo que redunda negativamente tanto en la seguridad ciudadana como en el normal desarrollo de la propia celebración.

Un Fin de Año sin efectivos

A esta situación se suma que la noche del 31 de diciembre tampoco hubo disponibilidad de efectivos de la Guardia Civil en el municipio de San Mateo, lo que impidió cualquier apoyo en la cobertura de Santa Brígida, dejando a la ciudadanía sin presencia policial nocturna en una de las noches más señaladas del año.

En Santa Brígida, los agentes cumplen siempre con su jornada ordinaria, pero los refuerzos no se están realizando al no abonarse las horas extraordinarias. Pese a ello, se han planteado alternativas legales, como sistemas de productividad para garantizar el pago del trabajo, que permitirían reforzar la seguridad en fechas clave. Sin embargo, estas propuestas no han sido atendidas ni tramitadas, pese a llevar tiempo sobre la mesa.

CSIF reclama a las administraciones locales responsabilidad, planificación a medio y largo plazo y voluntad real de solucionar el déficit de policías locales, evitando que amplias zonas de la isla queden sin una cobertura nocturna adecuada y que la ciudadanía perciba una creciente sensación de inseguridad.