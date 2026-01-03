Fuente de los Azulejos, Gran Canaria: el espectáculo natural de colores escondido en las montañas

La Fuente de los Azulejos se ha convertido en uno de los lugares más sorprendentes del turismo natural de Gran Canaria. Situada en el suroeste de la isla, entre los municipios de Mogán y La Aldea de San Nicolás, esta formación volcánica muestra un impresionante mosaico de colores que cautiva a geólogos, senderistas y amantes de la naturaleza. Aunque no es una “fuente” tradicional con chorros de agua, su nombre proviene del notable parecido de sus rocas con los azulejos cerámicos tradicionales, debido a su colorido efecto visual.

Un paisaje geológico extraordinario

La Fuente de los Azulejos forma parte del Parque Rural del Nublo, un espacio natural protegido de Gran Canaria que atesora algunos de los rasgos volcánicos más emblemáticos de las Islas Canarias. En este enclave geológico, las rocas volcánicas alteradas expuestas a lo largo de la carretera GC-200 exhiben una paleta de colores que incluye tonos verdes, azules, amarillos, rojos e incluso violetas.

Este colorido único se debe a procesos naturales de alteración hidrotermal y oxidación que actuaron sobre los materiales volcánicos hace millones de años. Cuando los fluidos calientes circulan a través de las rocas volcánicas, como las tobas y las riolitas, los minerales se transforman y generan distintas tonalidades en la superficie. Este fenómeno ha sido documentado por estudios geológicos como los publicados en el Journal of Volcanology and Geothermal Research, que describen la alteración hidrotermal en el contexto volcánico de Gran Canaria.

Una cascada en Los Azulejos de Veneguera vista desde abajo / LP/DLP

Además, las observaciones geológicas locales detallan que las capas de roca en esta zona pueden alcanzar más de 100 metros de espesor, con variaciones de color que reflejan su historia volcánica y la presencia de minerales como hierro hidratado o feldespatos alterados.

¿Por qué se llaman “Azulejos”?

El nombre “Fuente de los Azulejos” no hace referencia a un manantial de agua decorado con cerámica, sino a la semejanza visual de las rocas con los azulejos tradicionales portugueses o españoles que decoran fachadas. Los tonos azulados, verdosos o rojizos que exhiben las rocas recuerdan a estas piezas cerámicas vidriadas, creando un efecto casi surrealista en el entorno volcánico.

Este fenómeno es similar a otros ejemplos de alteración hidrotermal observados en volcanes de todo el mundo, donde el contacto del agua caliente con diferentes minerales modifica su color y textura. Aunque estudios como los del Instituto Geológico y Minero de España (IGME) detallan estos procesos en otras áreas volcánicas (como el Teide en Tenerife), en Gran Canaria se aprecia este proceso de manera singular en los Azulejos. web.igme.es

Pozas naturales y charcos azules

Una de las características que más ha llamado la atención de visitantes y fotógrafos son las charcas naturales o pozas que se forman en épocas de lluvia o tras las escasas precipitaciones, conocidas popularmente como “charcos azules”. Aunque no todas están permanentemente llenas de agua, estos espacios de agua cristalina entre las rocas coloreadas aumentan aún más la espectacularidad del lugar, ofreciendo reflejos y contrastes que parecen salidos de una postal.

El Coleccionista de Instantes

Estas pozas no siempre están presentes, ya que su formación depende de las condiciones climáticas y del flujo de agua superficial. No obstante, en temporadas con lluvias más intensas, los visitantes pueden disfrutar de paisajes efímeros y únicos, donde el agua actúa como espejo sobre las formaciones multicolores.

Senderismo, naturaleza y fotografía

La Fuente de los Azulejos no es solo un atractivo geológico, sino también un punto destacado para el senderismo en Gran Canaria. Existen varias rutas que recorren esta zona volcánica, ofreciendo experiencias que combinan el paisaje volcánico, la riqueza cromática y vistas panorámicas.

Una de las rutas más populares es el sendero circular desde Los Quemados, un recorrido de más de 7 km con desniveles que exigen buena preparación física, pero que recompensan con impresionantes vistas del entorno natural y oportunidades fotográficas únicas.

Además del senderismo, este enclave se ha convertido en un destino destacado para la fotografía naturalista, especialmente durante el amanecer o al atardecer, cuando la luz del sol realza aún más los colores de las rocas y crea efectos de sombra y contraste dignos de los mejores álbumes de paisaje.

Integración con el paisaje volcánico de Gran Canaria

La formación de los Azulejos está íntimamente ligada a la historia volcánica de Gran Canaria, una isla que se formó hace aproximadamente 14 millones de años a partir de sucesivas erupciones submarinas y subaéreas. Estas fuerzas volcánicas han modelado gran parte del relieve insular y generado características únicas como el Roque Nublo o las calderas de la isla.

El fenómeno que se observa en Los Azulejos está relacionado con la antigua Caldera de Tejeda, una enorme estructura volcánica cuya borde y fracturas facilitaron el flujo de fluidos hidrotermales y la posterior alteración de las rocas. Así, este lugar ofrece no solo un espectáculo visual, sino también una “ventana” a los procesos geológicos que dieron forma a la isla.

Conservación y protección

Aunque Fuente de los Azulejos no goza de la misma notoriedad que otros espacios naturales de Gran Canaria, su valor geológico y paisajístico ha sido reconocido por diferentes instituciones y estudios. La inclusión dentro del Parque Rural del Nublo le otorga un grado de protección ambiental encaminado a conservar sus singularidades y minimizar impactos negativos como la erosión acelerada o el uso inadecuado del entorno.

Asimismo, su potencial como recurso educativo y científico ha motivado la inclusión de esta zona en guías geológicas didácticas y en algunos proyectos de divulgación sobre la evolución volcánica de las Islas Canarias, vinculando el interés turístico con la educación geocientífica.

Cómo llegar y consejos para visitar

La Fuente de los Azulejos es accesible desde la carretera GC-200, que conecta Mogán con Agaete, y se puede observar desde varios puntos del trayecto. No obstante, los senderos señalizados permiten una aproximación más profunda al corazón de las formaciones.