Gesplan sostiene que el Siam Park en Gran Canaria tendrá el impacto del museo Guggenheim en Bilbao

El Siam Park en Gran Canaria tendrá un impacto transformador equiparable al del museo Guggenheim en Bilbao. La memoria del Plan de Modernización, Mejora e Incremento de la Competitividad (PMMIC) de El Veril, elaborado por la empresa pública Gesplan, refuerza la idea de que la implantación del parque acuático contribuiría a reactivar un destino turístico maduro y en ocasiones desfasado. A su vez reposicionaría a la Isla en el circuito internacional del ocio y la cultura, como ha logrado el emblemático edificio de la ciudad vasca, que durante los cinco años anteriores a la pandemia "superó la cifra de un millón de visitantes".

El documento, que se incluye dentro de los textos que salen a tramitación administrativa para su evaluación ambiental, incluye un análisis de la realidad actual de San Bartolomé de Tirajana y, en particular, del entorno de Playa del Inglés. Su objetivo es sentar las bases para convertir El Veril en una “ciudad turística inclusiva”, competitiva, sostenible y segura, superando los síntomas de estancamiento que arrastra la zona desde finales de los años noventa.

La redacción del proyecto ha sufrido numerosos cambios hasta intentar ofrecer todas las garantías legales posibles, sobre todo, después de que en 2022 las sentencias judiciales obligaran a reiniciar todo el procedimiento administrativo antes de iniciar las obras. En la actualidad, las previsiones más optimistas apuntan que el papeleo no finalizaría antes del segundo semestre de 2027.

El diagnóstico retrata a San Bartolomé de Tirajana como un destino turístico maduro, con 52.936 habitantes y una alta concentración poblacional y hotelera, al tiempo que alerta de un ligero descenso poblacional y de la fuerte caída de la población extranjera residente, vinculada al encarecimiento de la vivienda y al impacto de la pandemia.

Desde el punto de vista turístico, San Bartolomé de Tirajana concentra más del 64% de las plazas hoteleras de Gran Canaria, con 43.501 camas, la mitad de ellas en Playa del Inglés, según un estudio. Sin embargo, el documento identifica como una de sus principales debilidades el fenómeno de la residencialización del suelo turístico y la obsolescencia de buena parte de las ofertas, anclados en modelos de los años 80, como el Holiday World.

En el ámbito económico, el municipio depende casi en exclusiva del sector servicios, que concentra más del 94% del empleo, y de un tejido empresarial formado mayoritariamente por microempresas. A pesar de ello, el gasto medio diario del turista alcanza los 154,57 euros, por encima de la media insular, lo que refuerza la necesidad de ofrecer una oferta complementaria de mayor calidad para incrementar el retorno económico.

Museo, gastronomía y deporte

De esta forma, sitúa al Siam Park como equipamiento estratégico capaz de reactivar la zona, atraer nuevos visitantes y generar cientos de empleos directos e indirectos. Se estima que durante la fase de ejecución de las obras se dará empleo a unos 500 trabajadores, y una vez en funcionamiento, el parque generará aproximadamente 300 puestos de trabajo directos y 600 indirectos.

En este contexto, el plan contempla incluir una oferta turística más amplia, como la implantación de un gran museo de referencia internacional, al estilo del Guggenheim o el Thyssen; un centro de alto rendimiento deportivo capaz de atraer competiciones y turismo especializado; o una facultad internacional de alta gastronomía, inspirada en modelos como el Basque Culinary Center, que contribuiría a elevar la cualificación profesional y a poner en valor el producto local, recoge el documento.

Además, la ordenación seleccionada abarca cerca de 184.000 metros cuadrados, con una parcela principal de casi 165.000 metros destinada al equipamiento y al alojamiento complementario, que sumaría unas 460 plazas, al menos la mitad de carácter hotelero, más de 14.000 destinados a zonas verdes y espacios públicos, e incorpora criterios de movilidad sostenible y eficiencia energética.

En cuanto a los visitantes que podría atraer, no se detalla una cifra concreta, sino que se exponen ejemplos internacionales de éxito, como Walt Disney World, el más visitado del mundo con 12.961 personas al día en 2021 o Universal Orlando (9.077), hasta nacionales como PortAventura World, el más visitado en España y sexto de Europa, seguido del Parque Warner.

Los parques temáticos, de atracciones y acuáticos tienen un impacto económico muy positivo, según cita el documento, que asevera que los visitantes contribuirán de forma directa a dinamizar la economía del área a medida que exploran la ciudad que los acoge y de forma indirecta, a crear puestos de trabajo adicionales para la ciudadanía residente. En concreto, Universal Parks & Resorts para su nuevo parque temático en China abierto en 2021, necesitaron cerca de 10.000 empleados, solo para la primera fase de la construcción, ejemplifica el texto.

Parques temáticos

También cita el Siam Park en Adeje, Santa Cruz de Tenerife, considerado como el mejor parque acuático del mundo y el mayor de toda Europa, que pertenece a la misma empresa promotora Loro Parque, y ocupa una superficie de más de 143.000 metros cuadrados, combinando usos culturales y recreativos con una edificabilidad muy limitada y un fuerte control de alturas.

En el caso de Canarias, la memoria justificativa del PMMIC ofrece una relación de los equipamientos similares existentes, como Loro Parque, en Puerto de la Cruz, con casi 97.000 metros cuadrados dedicados al ocio y la divulgación, Aqualand Adeje, de menor escala pero con una elevada edificabilidad concentrada en usos recreativos, y Oasis Wildlife, en Fuerteventura, un parque de más de 50.000 metros cuadrados dedicado al ocio y la conservación.

En Gran Canaria, el principal equipamiento de este tipo es Aqualand Maspalomas, con una superficie de algo más de 72.600 metros cuadrados y un perfil más limitado tanto en dimensión como en impacto turístico. Precisamente esta diferencia es la que subraya la memoria del Plan de Modernización de El Veril al comparar la situación actual con el futuro Siam Park de Gran Canaria, concebido como un equipamiento estructurante de primer nivel y equiparable al de Adeje.

Aunque el PMMIC se concibe como un instrumento urbanístico flexible que permite distintas “vertientes” de éxito —recreativa, cultural o formativa—, la memoria reconoce que el proyecto motor que justifica el interés general del ámbito es la implantación del parque acuático Siam Park, considerado un equipamiento turístico de máxima referencia internacional.

El objetivo final, concluye el documento, es transformar El Veril en una especie de smart city turística, donde el ocio de calidad y la formación especializada actúen como motores de riqueza, empleo cualificado y estabilidad social para Gran Canaria.