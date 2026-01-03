La magia de Oriente envolverá la Villa de Ingenio en una víspera de Reyes muy especial

La víspera de Reyes espera convertirse en una de las jornadas más esperadas del calendario navideño en la Villa de Ingenio y, para ello, el Ayuntamiento de Ingenio ha preparado un programa cargado de ilusión, magia y propuestas para toda la familia. La llegada de Sus Majestades los Reyes Magos de Oriente será este año muy especial, con una entrada espectacular en helicóptero en Ingenio y una gran cabalgata que recorrerá las principales calles de El Carrizal.

La jornada del lunes, 5 de enero, comenzará a las 10:00 horas con la apertura del Campo de Fútbol Cristóbal Herrera, donde se desarrollarán distintas actividades pensadas para el disfrute del público familiar. A las 10:30 horas tendrá lugar una actuación de circo y, a continuación, a las 11:00 horas, el grupo Los Music Pop ofrecerá una actuación musical. El momento más esperado de la mañana llegará a las 12:00 horas, con la llegada de Sus Majestades de Oriente en helicóptero, un acto que volverá a despertar la emoción y los nervios entre las personas más pequeñas y sus familias.

Ya por la tarde, a partir de las 18:30 horas, dará comienzo la Gran Cabalgata de Reyes, que partirá desde la Huerta del Obispo y recorrerá las calles L. H. Pílcher, República Argentina, Avenida Carlos V y Avenida de Canarias, para finalizar en la Plaza de la Coronación de La Jurada. En este punto, la alcaldesa, Vanesa Martín, hará entrega a Sus Majestades de la llave mágica que les permitirá acceder a los hogares durante la noche más especial del año. La cabalgata contará con una docena de carrozas, coches descapotables, personajes de cuentos, animales luminosos, payasos, zancudos, malabaristas, carteros reales, música y una cuidada ambientación navideña, en un desfile donde la fantasía, la luz y la ilusión serán las grandes protagonistas.

La programación continuará el lunes 6 de enero con el Despertar de los Reyes Magos, recorriendo las calles del municipio para anunciar que Sus Majestades ya han pasado por las casas, despertando a niños y niñas y recordándoles que la magia de la noche de Reyes ya se ha hecho realidad.

Desde la organización se invita a toda la población a participar y disfrutar de estas actividades, pensadas para compartir en familia y para mantener siempre viva la magia de la Navidad y de los Reyes Magos de Oriente.