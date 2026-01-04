Los bomberos reclaman la apertura urgente de los parques de Tunte y Tejeda

El reciente incendio ocurrido el pasado 3 de enero en una vivienda del casco urbano de Santa Lucía de Tirajana ha reactivado una antigua y persistente reivindicación de los bomberos de Gran Canaria: la necesidad urgente de poner en funcionamiento los parques de bomberos de Tunte y Tejeda.

En este suceso, el equipo de bomberos del parque de Arinaga tuvo que desplazarse para atender la emergencia, dejando al descubierto una importante carencia en la distribución de los recursos de emergencia en la isla. Aunque Arinaga es, en teoría, el parque asignado para cubrir Santa Lucía, los propios bomberos reconocen que existen zonas "demasiado alejadas, a las que llegamos tarde", comprometiendo la eficiencia del servicio y, lo que es más grave, la seguridad de la ciudadanía.

El Cabildo de Gran Canaria diseñó en su momento un anillo insular de parques de bomberos estratégicamente distribuidos para reducir los tiempos de respuesta ante cualquier emergencia en cualquier punto del territorio. La teoría es buena, pero la práctica cuenta con un fallo estructural: dos de los parques que completaban el sistema están cerrados, y su ausencia merma la efectividad de todo el dispositivo.

El caso de Tejeda: una infraestructura que lleva cerrada más de una década

El parque de bomberos de Tejeda, municipio en el corazón de la isla, fue inaugurado en 2003. Sin embargo, en 2011 se clausuró por falta de personal, y desde entonces permanece inoperativo. La zona ha sido asumida por el parque de San Mateo, que en situaciones concretas puede tardar hasta una hora en llegar a determinados puntos del municipio. Esta demora puede marcar la diferencia entre contener un incendio o lamentar pérdidas irreparables.

La situación en Tunte es aún más preocupante. El parque fue construido en 1997 con fondos públicos, pero jamás ha entrado en funcionamiento. Casi tres décadas después, el edificio permanece abandonado, y ha sido víctima de actos vandálicos y deterioro progresivo.

Tunte se encuentra en el municipio de San Bartolomé de Tirajana, uno de los más extensos y complejos de la isla. Pese a su importancia estratégica, este municipio no forma parte del Consorcio de Emergencias de Gran Canaria, lo que ha complicado aún más su integración en la red insular. Esta carencia deja desprotegidas amplias zonas del sur y sureste de la isla, especialmente en áreas rurales y de difícil acceso.

En agosto de 2025, el jefe de bomberos de San Bartolomé de Tirajana elevó una solicitud formal al Cabildo de Gran Canaria para poner en marcha un acuerdo que permitiera la apertura del parque de Tunte. Según ha denunciado el colectivo de bomberos, hasta la fecha no se ha recibido respuesta por parte de la institución insular.

Este silencio administrativo, unido al evidente deterioro de las instalaciones y la falta de recursos humanos y materiales en la zona, ha encendido las alarmas entre los profesionales. En un comunicado reciente, el colectivo ha sido claro: “Los parques de Tunte y Tejeda son piezas clave para las emergencias de la isla”.