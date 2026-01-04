Borja González Benítez: «Aún no he visto ni conozco el restaurante accesible perfecto»

Su trabajo con personas con discapacidad y su pasión por la gastronomía le ha llevado a crear una guía que integra restaurantes, alojamientos, transporte y actividades adaptadas a la movilidad reducida.

¿De dónde surge la idea de crear la guía ‘Gastronomía accesible’, que ha ganado el Premio Emprendedores que otorga anualmente la Fundación Universitaria de Las Palmas (Fulp) y la Fundación Mapfre?

Llevo trabajando con personas con discapacidad toda mi vida. Entonces, cuando yo salía con ellos, me daba cuenta de que salíamos a comer o a alguna actividad y muchas veces no podíamos acceder a los restaurantes porque no tenían rampas o era un sitio muy ruidoso y las personas con TEA se ponían nerviosas. O íbamos a algún restaurante y las personas con discapacidad visual o auditiva tenían dificultades a la hora de consultar la carta o de escucharla. Entonces, a míi me encanta la gastronomía y me parecía injusto que las personas con discapacidad y las familias no pudieran disfrutar de la gastronomía en igualdad de condiciones que el resto.

¿Cuánto tiempo le ha llevado este proyecto?

En enero cumplo cuatro años desde que comencé. Empecé con un restaurante. Lo visitaba, valoraba y ponía la medida de accesibilidad en Instagram, y eso fue creciendo. A la gente le fue gustando lo que hacía y eso me llevó a elaborar la guía. En estos cuatro años he visitado más de 300 restaurantes en la provincia de Las Palmas. De esos 300, pues yo saqué una guía en formato PDF accesible en la que puse como unos 60 recursos porque me di cuenta de que no solo es ir a comer, sino también disfrutar de la playa o de algún museo, que es lo que hace la mayoría. Además de eso, participé a principios de 2025 en el IV Congreso Internacional de Turismo Accesible, donde era el único canario. Ahí te das cuenta de que Canarias está a la cola, no dicho por mí, sino por expertos en la materia, lo que me animó a seguir con el proyecto.

El Premio Emprendedores de las fundaciones de la ULPGC y de Mapfre ha sido importante.

Por supuesto, porque no solo reconoce que es un proyecto social, innovador y necesario para la sociedad, sino que también ofrece un apoyo económico que permite afrontar los gastos iniciales para el arranque proyecto, como la página web app. Hasta el momento yo lo he costeado todo y los restaurantes no tenían que pagar para aparecer en la guía. El capital semilla que recibimos para pagar la web ha sido increíble. Que instituciones tan importantes como la Fulp o Mapfre te reconozcan lo que haces es una gran satisfacción.

¿Esta guía se descarga o se compra?

La mando en pdf a quien la quiera de forma gratuita. Ahora ya con la financiación de la web se ampliará a las ocho islas. Creo que en este enero ya tengamos la web app que estará disponible para todo el mundo. Estará en abierta porque yo lo que quiero es que esto sea un servicio para la sociedad.

¿Que tener que tener un local para que sea accesible?

Tengo que decir que el local perfecto no existe, y mira que visitado bastantes. Sí hay un hotel en Fuerteventura, Taimar, que es uno de los hoteles más accesibles del mundo, reconocido por Naciones Unidas. He tenido la oportunidad de dar formación a su personal. Un restaurante tiene que tener la carta en braille, un código NaviLens, que es muy fácil de intuir, o que se pueda escuchar. Después, para personas con discapacidad intelectual, pues facilitarles la oferta con pictogramas. Por ejemplo, el otro día me tropecé con uno que tenía un tornillo y una tuerca para referirse al sexo masculino o al sexo femenino en los baños, y eso obviamente se presta a la confusión de toda esta gente. También la accesibilidad física, que no tengan una rampa que parece que subes al Himalaya, disponer de un baño adaptado en condiciones, y mesas que tengan condiciones de altura, porque hay personas que cuando van a comer tienen que hacerlo prácticamente de lado porque la silla no entra en la mesa y eso es muy triste. Ya te digo que el local perfecto yo no lo he visto todavía. Porque, por ejemplo, te encuentras locales nuevos que no tienen el monomando largo en los lavabos para que puedan lavarse las manos, o los espejos, que tienen que estar inclinados y el 90 % no lo están, y mil cosas más para no marearte.

¿Qué es lo mejor que le ha pasado haciendo este trabajo?

La cantidad de gente que he conocido, que agradece tu trabajo y que he podido hacer feliz. Eso es lo que me llena. Y personas que te llaman o escriben diciendo que esta herramienta es muy necesaria. Yo estoy deseando que la web y la app se activen. Hay personas que la usan y me comentan que todo lo que yo recogía era cierto. Es que yo hago un trabajo de campo, no estoy en casa valorando la accesibilidad de un restaurante. Me planto allí y realizo ese trabajo. Pues imagínate cuando esté abierta al público, que podrá hacer consultas por islas, por municipios y demás. Lo comento y se me ponen los pelos de punta. Es una herramienta simple pero es necesaria.

Canarias, que recibe cada año a millones de turistas, tiene aún la accesibilidad como asignatura pendiente.

Sí, aunque parece que se va concienciando, estamos en la cola comparado con otras comunidades autónomas. Realmente la adaptabilidad de los espacios es compleja. Hay un dato revelador, y es que cada año nos visitan cerca de medio millón de personas con movilidad reducida que llega a los aeropuertos canarios. Es una cantidad considerable porque además la gran mayoría de esas personas no vienen solas y esas personas tienen que comer, por lo tanto son datos muy reveladores. Hay 15.000 restaurantes o cafeterías en todo el Archipiélago. Desde el principio tomé la decisión de hablar en clave positiva de los restaurantes que son accesibles, los nombro, y los que no cumplen alguna de las necesidades pues ahí se quedan.

¿Siente que aún hay rechazo cuando una persona con discapacidad accede a un local?

No. Lo que pasa es que no son conscientes de que las personas con discapacidad tienen derecho a disfrutar de la gastronomía en igualdad de condiciones que el resto. ¿Qué pasa? Que al no ser conscientes no toman las medidas de accesibilidad que corresponden. Entonces muchos restaurantes, por suerte cada vez menos, me dicen que para una persona que con movilidad reducida que va no le merece la pena, y yo les respondo que si lo tuviese adaptado y lo conocieran es probable que fuesen más. También hay un cliché de que las personas con discapacidad son pobrecitos que no se pueden mover. Mira, perdona, conozco personas con discapacidad intelectual que tienen sus trabajos, que tienen vida y ganas de celebrar el cumpleaños y la vida en general. Hay gente que se queda encerrada en casa no porque quieran, sino porque no pueden porque están rodeados de barreras. Es muy triste y es indigno que las personas con discapacidad no puedan disfrutar igual que tú y que yo. Es muy triste. Por eso creo este recurso sirve para que la gente no se lleve ningún tipo de sobresalto o disgusto cuando vayan a celebrar algo. O simplemente echarse una merienda.