Detienen por malos tratos a la luchadora de MMA que agredió a dos guardias civiles en un vuelo en Gran Canaria
Sinead Kavanagh pasará este lunes a disposición judicial
La luchadora de MMA Sinead Kavanagh fue detenida en la noche del sábado en el municipio de San Bartolomé de Tirajana, acusada presuntamente de malos tratos a su mujer, según fuentes policiales. La deportista pasará este lunes a disposición judicial.
La imputada, de origen irlandés, ya había protagonizado un grave incidente violento hace poco más de un mes en el aeropuerto de Gran Canaria (Gando). Su comportamiento alterado —con gritos y desobediencia al personal de cabina— obligó a intervenir a la tripulación de un vuelo con destino a Dublín minutos antes del despegue.
Ante la imposibilidad de controlar la situación a bordo tuvieron que intervenir agentes de la Guardia Civil, de los cuales dos resultaron heridos. El altercado derivó en momentos de extrema tensión y violencia física que paralizaron el vuelo y que se difundieron por redes sociales a través de los vídeos que grabaron los propios pasajeros a bordo.
Este nuevo arresto, de la noche de este sábado, vuelve a situar a la luchadora en un episodio de violencia, a la espera de que las autoridades determinen su situación procesal.
- Primer gran atasco del año en Gran Canaria: colapsos en la GC-1 y la avenida Marítima
- El cuarto carril de la GC-1 expropia suelos y mueve la pasarela de La Pardilla
- Gesplan sostiene que el Siam Park en Gran Canaria tendrá el impacto del museo Guggenheim en Bilbao
- Una de las mejores churrerías para disfrutar en Gran Canaria estas navidades: sus churros son los favoritos de muchos canarios
- El Cabildo de Gran Canaria limita el uso de los puntos limpios a las empresas para evitar el fraude
- El Gobierno de Canarias destina 6 millones a construir 43 viviendas públicas en El Tablero
- La borrasca Francis se hace esperar en Gran Canaria y deja lluvias débiles
- Así comenzará el año en Canarias con la borrasca Francis: cóctel explosivo de lluvias, viento, oleaje y tormentas eléctricas