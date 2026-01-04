Dreamland suma otro retraso y ahora espera al proyecto de urbanización

El proyecto de la Ciudad del Cine en Telde comienza el año con nuevas incertidumbres tras los retrasos acumulados durante todo 2025. ¿Qué ha ocurrido con el proyecto emblemático de Dreamland Studios en Gran Canaria después de que se rechazara su construcción en Fuerteventura?

Hace ya dos años y medio, el 23 de mayo de 2023, cinco días antes de las elecciones autonómicas y locales, el Pleno del Cabildo grancanario aprobó en sesión extraordinaria y por unanimidad una Declaración de Interés Insular para el proyecto de Dreamland en los terrenos de El Cortijo, en Jinámar, con el objetivo de «agilizar al máximo» los permisos y toda la tramitación administrativa. Según esas previsiones, las obras debían comenzar el año 2024 o principios de 2025, entre otras razones para que no peligraran las ayudas de la Unión Europea.

Sin embargo, y en el mejor de los escenarios, tendrán que pasar otros seis meses para el hipotético inicio que los trabajos y tres o cuatro años más para su terminación, por lo que los platós de cine serían una realidad en la década de 2030. Eso, siempre que los cambios en el mundo audiovisual o los avances de la Inteligencia Artificial aún hicieran razonable su existencia.

Interés Insular

Las prisas en la concesión de ese Interés Insular se justificaron por la conveniencia de que se quedara en Gran Canaria el proyecto del grupo empresarial Newport, que pretende construir los estudios cinematográficos en una superficie de 100.000 metros cuadrados. No obstante, la consejera insular de Política Territorial, Inés Miranda, quiso dejar «bien claro» que esa declaración «en modo alguno implica ni prejuzga el final favorable o desfavorable, sino que tendrá que tramitarse de acuerdo al procedimiento específico que establece la Ley del Suelo».

El grupo Newport anuncia que a mediados de este mes entregará el nuevo documento que le reclama el Cabildo

Pese a ser una obra privada, en los siguientes meses de 2023 y hasta finales del 2024 el gobierno insular incluyó a la Ciudad del Cine entre los grandes proyectos de este tercer mandato de Antonio Morales, que acabará en mayo de 2027, junto a la central hidroeléctrica de Salto de Chira, el ferrocarril del Sur, la ampliación del Estadio de Gran Canaria, los nuevos pabellones de Infecar o el Museo de Arte Contemporáneo (Mubea). En paralelo, Dreamland Studios se había convertido en el patrocinador principal del Club de Baloncesto Gran Canaria, propiedad del Cabildo.

Sin embargo, hace meses que la Ciudad del Cine desapareció de ese listado de obras emblemáticas, mientras que sí están en funcionamiento los estudios cinematográficos que construyó el propio Cabildo en Infecar.

El promotor, José Antonio Newport, anuncia que a mediados de este mes de enero espera entregar el proyecto de urbanización de los estudios, no el básico sino el de ejecución, uno de los documentos que le ha exigido el Cabildo para seguir adelante con la tramitación. Según sus cálculos, eso permitiría llevar su aprobación al Pleno del mes de febrero.

Sin embargo, desde la Consejería de Política Territorial aseguran que solo ese proyecto de ejecución urbanística llevará varios meses de valoración técnica antes de ser enviado a un Pleno del Cabildo. Además, hay más requerimientos de documentación al promotor y al Ayuntamiento de Telde que hasta hace unos días no habían sido contestados.

La tramitación se inició a buen ritmo y en enero de 2024 el Órgano Ambiental de Gran Canaria le dio luz verde, aunque con condicionantes y 45 medidas a cumplir, entra ellas que el complejo se adaptara a una ocupación máxima del 35% de la parcela y que la edificabilidad sobre rasante fuera de 0,35 metros cuadrados por metro cuadrado. En ese trámite se había advertido «el notable impacto paisajístico que genera la alta concentración de edificaciones de gran porte proyectadas en el reducido ámbito de los 100.000 metros cuadrados».

Entre esas medidas, 24 estaban relacionadas con la protección de la flora y fauna del lugar, en especial las palmeras con falta de riego que se encuentran en el antiguo campo de golf y los animales que habitan o pasan por esa parcela, como pequeños reptiles y aves.

Las previsiones más optimistas sostienen que el proyecto no se podrá llevar a Pleno hasta el próximo verano

Los problemas comenzaron en mayo de 2024, cuando se hizo público que el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 4 de Puerto del Rosario había ordenado que se librara un oficio al Club Baloncesto Gran Canaria para que aportara el contrato de patrocinio suscrito con el grupo empresarial Newport para el uso de la marca Dreamland en los partidos del equipo amarillo.

Querellas

Luego se conoció que ese juzgado de la capital majorera tiene abiertas diligencias tras dos querellas de las sociedades Alquimia Ventura Capital y Volcano International Productions contra José Antonio Newport y la empresa Newport Media & Films por los presuntos delitos de administración desleal, de apropiación indebida y de impedimento del ejercicio de los derechos societarios.

Ese procedimiento judicial, al menos de cara al exterior, no alteró las previsiones del promotor ni del Cabildo, por lo que en junio Newport atendió al medio centenar de condicionantes y las modificaciones del proyecto se sometieron a información pública durante un mes. El objetivo era aprobarlo en un Pleno del Cabildo en los últimos meses de 2024 para iniciar las obras de inmediato.

El segundo traspiés se conoció en noviembre. El Ayuntamiento de Telde emitió dos informes desfavorables al entender que en el proyecto no se habían resuelto las cesiones obligatorias de suelo de acuerdo a un convenio urbanístico del año 2000 con los propietarios de los terrenos. Newport y el Cabildo reclamaron urgencia a Telde para llevarlo al último Pleno de 2024 por el riesgo de perder las ayudas prometidas por Bruselas. Tampoco ese paso salió a tiempo.

El 17 de enero de 2025 el presidente de Newport anunció que ya se había presentado la documentación aclaratoria solicitada por la oficina técnica de la Concejalía de Urbanismo de Telde. El 3 abril de 2025 el Ayuntamiento se manifestó a favor del proyecto una vez resueltas sus condiciones, por lo que proclamó que el Cabildo ya podía darle luz verde.

Hasta en tres ocasiones, según fuentes de Política Territorial, se ha tenido que solicitar al promotor el proyecto urbanístico de ejecución, que finalmente se anuncia para este mes de enero.

Aunque ambas partes niegan que exista relación, la incertidumbre sobre la Ciudad del Cine aumentó el pasado mes de noviembre al conocerse que el Club de Baloncesto solicitó al Cabildo un adelanto de su presupuesto, por valor de 500.000 euros, que se justificó por una serie de impagos, tanto de la pasada campaña como de la actual, por parte del patrocinador Dreamland Studios. La inversión para construir la Ciudad del Cine rondaría los 140 millones de euros, según las cifras de la propia empresa.