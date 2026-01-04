Miel de hortelanilla del colmenar La Violeta en Moya: así es el mejor néctar de Gran Canaria con cuatro medallas y color ámbar

Lo que hace más de treinta años comenzó como la simple curiosidad de un niño que se acercaba a una colmena para observar el trabajo de las abejas, se ha convertido hoy en una trayectoria profesional reconocida en toda la isla, especialmente por producir la mejor miel monofloral de hortelanilla de Gran Canaria. Iván Santana, vecino de Telde, recuerda que su pasión por la apicultura nació muy pronto con la precisión, el orden y la fragilidad de estos diminutos animales que lo dejaron fascinado desde pequeño.

Con el tiempo, aquella inquietud infantil creció hasta transformarse en una vocación sólida que hoy da vida al colmenar La Violeta, un proyecto que comparte con su mujer, Noelia Ascanio. Juntos gestionan colmenas distribuidas en distintos puntos de la isla, como Telde, Moya, Valleseco y Mogán.

El nombre de Iván Santana se ha convertido en una referencia imprescindible cuando se habla de miel de calidad en Gran Canaria, avalado por decenas de premios que reconocen su dedicación y excelencia. El más reciente lo obtuvo el pasado 4 de diciembre, cuando su miel monofloral de hortelanilla fue distinguida como la mejor de la isla marcando además un hito: es la primera vez que un néctar de esta variedad recibe un reconocimiento de este nivel en Gran Canaria.

No obstante, para llegar a estos reconocimientos, Santana dedicó muchos años a formarse con apicultores de referencia en las islas. De colmenar en colmenar, de explicación en explicación y aprendiendo también de los inevitables errores, fue puliendo su técnica hasta alcanzar un nivel de excelencia que hoy lo distingue.

El conocimiento de Santana sobre las abejas no se limita únicamente a la producción de miel. Por el contrario, él siempre ha querido avanzar e ir más allá, hasta el punto de asistir a cursos de inseminación instrumental con «uno de los mexicanos más importantes en este campo, Enrique Estrada», aseguró.

Otras técnicas

Aun así, aunque posee la formación necesaria no se dedica profesionalmente a esta técnica. Además de la miel, lo que sí gestiona es un negocio de cría de abejas reinas, una actividad que complementa su trabajo en el colmenar y que refuerza su apuesta por la mejora genética y la calidad de las colmenas.

Su miel de barrilla, producida en el colmenar La Violeta, ha cruzado incluso fronteras. Llegó hasta Tokio, donde fue utilizada para elaborar y comercializar unos bombones artesanales que le valieron la medalla de plata en los International Chocolate Awards Asia-Pacific 2023. Aquellos bombones, de chocolate negro y rellenos de su miel, se convirtieron en una auténtica experiencia sensorial que atrapó a los clientes.

Sin embargo, fue el pasado 4 de diciembre cuando Santana recibió una de las mayores alegrías de su trayectoria, ya que su miel monofloral de hortelanilla fue reconocida como la mejor miel de Gran Canaria en 2025, un galardón otorgado por el Cabildo insular. Este premio distingue una producción que se desarrolla en el colmenar ubicado en el Barranco de Los Propios, en Moya, donde Santana ha logrado obtener una miel de calidad excepcional.

Iván Santana en el colmenar La Violeta / Cedida

En este concurso, el colmenar La Violeta no solo obtuvo el máximo galardón, sino que sumó otros tres premios más. Logró un segundo premio en la categoría de miel ámbar, otro segundo puesto con una miel de barrilla producida en Telde y un reconocimiento adicional para otra muestra de hortelanilla.

«Yo no contaba con que esa fuera mejor que la de barrilla que presenté de Telde», confesó el apicultor sorprendido por el resultado. La miel de barrilla suele ser especialmente valorada —de hecho, Santana es uno de los pocos productores del Archipiélago que la elabora—, lo que hacía prever que sería la más destacada. Sin embargo, este año la hortelanilla se impuso con fuerza, consolidando aún más el prestigio del colmenar La Violeta.

Una gran desconocida

En Gran Canaria, la mayor parte de la producción de miel es multifloral, una característica ligada directamente al clima diverso de la isla. Por este motivo, la miel de barrilla se ha consolidado como una de las favoritas del público, apreciada por su dulzor inconfundible y por el característico tono blanco que la distingue. Sin embargo, mientras la barrilla gozaba de reconocimiento y tradición, la miel de hortelanilla caminaba por la senda opuesta, ya que era prácticamente una desconocida dentro del sector. De hecho, hasta hace muy poco esta variedad no había logrado ningún premio en los concursos autonómicos, pasando desapercibida pese a su singularidad. «Es la primera vez que la de hortelanilla es premiada en las islas».

«Parece que ahora los catadores, a través de los análisis polínicos, confirman que el néctar de esta miel pertenece a la flor de hortelanilla y les gusta», recalcó Santana. El apicultor destacó además que la producción de miel es prácticamente obra exclusiva de las abejas, ya que «ellas hacen todo el trabajo», puntualizó, y él únicamente realiza la parte más técnica. También explicó que la calidad y cantidad de miel varía según la zona y las condiciones climáticas. En el caso de la hortelanilla, Moya se ha convertido en un enclave especialmente favorable, ya que esta variedad necesita más días de lluvia para alcanzar su máximo potencial.

La sequía de este último año también ha afectado a los colmenares de la isla. Aunque, como explicó Santana las abejas no necesitan abundantes precipitaciones, sí requieren «algo de lluvia de vez en cuando». «Muchas veces las abejas salen a trabajar, pero se encuentran con que las flores no tienen néctar y para llenar una caja de miel pueden pasar hasta mes y medio», lamentó el apicultor, poniendo de relieve las dificultades que las condiciones climáticas representan para la producción.

De cara al próximo año que está a punto de comenzar, Santana confía en que la tierra sea un poco más generosa, para poder seguir comercializando la miel de hortelanilla del colmenar La Violeta.