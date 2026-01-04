Jubilado, Rey Melchor y Papá Noel: las tres vidas de Antonio, fabricante de ilusiones en el sur de Gran Canaria

Del 6 de enero al 30 de noviembre, su nombre es Antonio. Del 1 al 25 de diciembre se convierte en Papá Noel. Y cerca de la noche del 5 de enero, su larga barba blanca se transforma en la del Rey Melchor. Esta es la historia de Antonio González, quien a sus 84 años no camina por las calles de Maspalomas como un jubilado cualquiera. Lo hace con la vitalidad de quien custodia un secreto que sólo se revela cuando llega diciembre. Un misterio hecho de barba blanca, trajes pesados, campanas, coronas y, sobre todo, de miradas infantiles cargadas de asombro.

Una aventura que empezó hace 20 años, cuando alguien del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, donde Antonio ejercía como funcionario, se fijó en la sabiduría de aquellos ojos de un azul profundo, en la barba que ya pintaba blanca por aquel entonces y en el carácter afable del protagonista de esta historia. «Aquí está nuestro Rey Melchor», dijeron. Y en estas dos décadas, Antonio no ha faltado a su cita en la cabalgata del 5 de enero del municipio que le acogió hace 56 años cuando cambió la capital por el sur.

Su alter ego como enviado del Polo Norte es algo más reciente. Hace unos seis años, un conocido le ofreció convertirse en Papá Noel y no dudó en aceptar. «Cuando me llaman, voy; no me gusta decir que no», reconoce. Desde entonces, diciembre ya no es un mes cualquiera para Antonio, es el momento del año en el que se transforma.

Antonio González, caracterizado como Papá Noel en la terraza de su casa. / LP/DLP

Un proceso de meses

Convertirse en Papá Noel o en Melchor no es para él ponerse un disfraz, es una metamorfosis completa. Dos meses antes comienza a dejarse crecer la barba, que es completamente natural. No obstante, confiesa que en alguna ocasión la tiñe de blanco. Una vez pasa la Navidad, toca el paso por la barbería para un recorte regio propio de Melchor, un peaje que asume con gusto porque reconoce que lo peor de ser Papá Noel es soportar la barba larga tanto tiempo.

En casa tiene una habitación y parte del jardín dedicadas exclusivamente a la Navidad: trajes, gorros, guantes, botas, saco, campana y hasta la barriga postiza. Bajo el traje rojo utiliza trucos aprendidos con los años, como un bañador para sujetar todo, que le permiten moverse, bailar y aguantar horas de actividad. «Si no hay música, no voy», afirma.

Y es que Antonio no sabe estar quieto. Si hay música, baila. Si hay una banda, se coloca a su lado. Si hay niños, se acerca. Y si hay mayores, también los saca a bailar. Le gusta provocar sonrisas, romper la barrera de la edad y conseguir que, por unos minutos, todos regresen a la infancia. «Me meto totalmente en el papel», dice.

Esa cercanía es, precisamente, lo que más valora de ser Papá Noel. El contacto directo, el desorden, el ver cómo lo viven, los niños que se le echan encima, enumera. «El otro día casi me tiran», cuenta entre risas al recordar una actuación en Agüimes rodeado por unos cuarenta pequeños. Como Rey Melchor, el trato es distinto, más ceremonial, más medido, pero igualmente emotivo. Y tampoco falta el baile, ya que pidió poner unas barras en la carroza real para poder sujetarse durante sus movimientos. Como Rey Mago es más reconocido por la calle. De hecho, hace unos días, se le acercó un padre en el gimnasio al que acude para darle las gracias, casi más de un año después, por un gesto que tuvo con su hijo durante la última cabalgata. Si tuviera que elegir entre uno de los dos papeles, saca una respuesta salomónica: «Me quedo con los dos».

Pionero del turismo del sur

Antes de convertirse en referente navideño, Antonio tuvo una vida intensa y diversa. Llegó al sur de Gran Canaria en 1969, con apenas 30 años, en pleno inicio del boom turístico. Fue el primer director de los apartamentos Las Arenas y más tarde trabajó también en otros complejos, como Las Flores, en San Agustín. Para poder ejercer, incluso tuvo que sacarse el título de director de hotel. Aquellos años fueron, según él mismo describe, una época de efervescencia, de oportunidades y de una vida social desbordante.

Emprendedor incansable, montó su propia empresa, tuvo una agencia de viajes y llegó a gestionar un restaurante en Agaete, la tierra natal de su familia paterna. El local, una casa de tres plantas, combinaba restaurante, bodega, tienda de productos canarios y vivienda. Gracias a sus contactos con turoperadores, lograba llevar allí a los turistas, incluso a costa de disputarle las guaguas a los negocios de la playa. «Casi me matan una vez», recuerda entre risas.

Cuida la magia delante de sus nietos

Su vida personal ha sido igual de intensa. Padre de cuatro hijos con tres mujeres distintas después de cuatro matrimonios. «Ahora estamos hablando de la persona, no de Papá Noel», recalca con otra sonrisa. En el ámbito familiar, ha sido cuidadoso. Nunca se ha vestido delante de sus nietos. Prefiere mantener la magia intacta. A ellos les dice que no es Papá Noel ni Melchor sino su «ayudante», una fórmula que le permite seguir jugando con la fantasía sin romperla del todo.

Antonio no concibe este papel como un negocio. A veces cobra y a veces no. Nunca pide. Acepta lo que le dan, ya sea un bizum improvisado tras una actuación o nada en absoluto. Este mes pasará por Vecindario, Arinaga, Moya, Anfi del Mar y Triana, además de los múltiples actos en San Bartolomé en colegios y eventos. Pero uno de los actos más especiales es este domingo, 28 de diciembre, como en los últimos cuatro años, cuando se vista por última vez en el año de Papá Noel para participar en el evento de la Fundación Silva en el Hotel Santa Catalina en beneficio de los niños con cáncer. Para él, esa es una de las partes más importantes de su labor: estar donde más falta hace la ilusión.