Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Bombardeo en VenezuelaVenezolanos en CanariasSiam Park en Gran CanariaProtesta en TrianaFuturo de El CaleroAlertas en Canarias
instagramlinkedin

Trágico accidente en Ayagaures: vuelco de un coche con dos fallecidos

Las labores de rescate y asistencia continúan en el sur de Gran Canaria

La presa de Ayaguares, en una imagen de archivo

La presa de Ayaguares, en una imagen de archivo

La Provincia

La Provincia

San Bartolomé de Tirajana

En la tarde de este domingo, 4 de enero, se ha producido un grave accidente de tráfico en la zona de la Presa de Ayagaures, en San Bartolomé de Tirajana, en el sur de Gran Canaria, concretamente en una zona conocida como Charco de las Tederas.

Según los primeros reportes y alertas de testigos, un vehículo ha sufrido un vuelco espectacular, que ha provocado el fallecimiento de al menos dos personas y ha dejado dos heridos, uno de ellos en estado grave y trasladado en helicóptero. Los equipos de emergencia se encuentran todavía en la zona realizando labores de rescate y asistencia.

Noticias relacionadas y más

Zona del siniestro

Zona del siniestro / La Provincia

(HABRÁ AMPLIACIÓN)

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Primer gran atasco del año en Gran Canaria: colapsos en la GC-1 y la avenida Marítima
  2. El cuarto carril de la GC-1 expropia suelos y mueve la pasarela de La Pardilla
  3. Gesplan sostiene que el Siam Park en Gran Canaria tendrá el impacto del museo Guggenheim en Bilbao
  4. Una de las mejores churrerías para disfrutar en Gran Canaria estas navidades: sus churros son los favoritos de muchos canarios
  5. El Cabildo de Gran Canaria limita el uso de los puntos limpios a las empresas para evitar el fraude
  6. El Gobierno de Canarias destina 6 millones a construir 43 viviendas públicas en El Tablero
  7. La borrasca Francis se hace esperar en Gran Canaria y deja lluvias débiles
  8. Así comenzará el año en Canarias con la borrasca Francis: cóctel explosivo de lluvias, viento, oleaje y tormentas eléctricas

Detenida una mujer tras hallar el cuerpo sin vida de un bebé en los baños de un hospital del sur de Gran Canaria

Detenida una mujer tras hallar el cuerpo sin vida de un bebé en los baños de un hospital del sur de Gran Canaria

Trágico accidente en Ayagaures: vuelco de un coche con dos fallecidos

Trágico accidente en Ayagaures: vuelco de un coche con dos fallecidos

Máximo Vega, agricultor: «Las lluvias de diciembre reducen las plagas hasta en un 90%»

Máximo Vega, agricultor: «Las lluvias de diciembre reducen las plagas hasta en un 90%»

José Antonio Luján Henriquez, la más alta voz de las cumbres grancanarias

José Antonio Luján Henriquez, la más alta voz de las cumbres grancanarias

Jubilado, Rey Melchor y Papá Noel: las tres vidas de Antonio, fabricante de ilusiones en el sur de Gran Canaria

Jubilado, Rey Melchor y Papá Noel: las tres vidas de Antonio, fabricante de ilusiones en el sur de Gran Canaria

Los bomberos reclaman la apertura urgente de los parques de Tunte y Tejeda

Los bomberos reclaman la apertura urgente de los parques de Tunte y Tejeda

Vandalismo de turistas en la escultura de Neptuno en Melenara

Vandalismo de turistas en la escultura de Neptuno en Melenara

Miel de hortelanilla del colmenar La Violeta en Moya: así es el mejor néctar de Gran Canaria con cuatro medallas y color ámbar

Miel de hortelanilla del colmenar La Violeta en Moya: así es el mejor néctar de Gran Canaria con cuatro medallas y color ámbar
Tracking Pixel Contents