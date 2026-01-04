Trágico accidente en Ayagaures: vuelco de un coche con dos fallecidos
Las labores de rescate y asistencia continúan en el sur de Gran Canaria
En la tarde de este domingo, 4 de enero, se ha producido un grave accidente de tráfico en la zona de la Presa de Ayagaures, en San Bartolomé de Tirajana, en el sur de Gran Canaria, concretamente en una zona conocida como Charco de las Tederas.
Según los primeros reportes y alertas de testigos, un vehículo ha sufrido un vuelco espectacular, que ha provocado el fallecimiento de al menos dos personas y ha dejado dos heridos, uno de ellos en estado grave y trasladado en helicóptero. Los equipos de emergencia se encuentran todavía en la zona realizando labores de rescate y asistencia.
(HABRÁ AMPLIACIÓN)
