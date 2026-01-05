El 4x4 en el que fallecieron tres personas en el sur de Gran Canaria se despeñó 80 metros y quedó hundido en la charca de Las Tederas

El todoterreno en el que viajaban los cuatro amigos implicados en el siniestro mortal ocurrido el domingo se precipitó por un desnivel de unos 80 metros y acabó sumergido en la charca de Las Tederas, situada en las inmediaciones del pueblo de Ayagaures, en el municipio de San Bartolomé de Tirajana. La única superviviente del accidente y conductora del vehículo, Nadia G. una mujer de 34 años, permanece ingresada en el Hospital Universitario Doctor Negrín, donde está siendo atendida por diversos politraumatismos.

Los tres fallecidos, según ha podido saber LA PROVINCIA/Diario de Las Palmas, son Mario P. M. y Gregorio A. P., dos primos naturales de Santa Lucía de Tirajana, de Sardina y residentes en Pozo Izquierdo, y M. Carmen, vecina de Gáldar y pareja de uno de ellos, que fue rescatada con vida pero falleció posteriormente en el helicóptero medicalizado cuando era trasladada al hospital debido a la gravedad de las heridas. Todos viajaban junto a la única superviviente en el vehículo y regresaban de visitar distintas charcas cuando se produjo el siniestro, en el que el todoterreno se precipitó unos 80 metros por una ladera del barranco de La Data.

La Guardia Civil de Tráfico mantiene abierta una investigación para esclarecer las causas del accidente y no descarta ninguna hipótesis. Atestados investiga si la herida conducía por el terreno forestal en el momento en que, presuntamente, perdió el control del 4x4, un Jeep, y volcó por la ladera. Ella y sus amigos, según los primeros datos, circulaban por la pista para contemplar el paisaje.

La Guardia Civil investiga si la conductora, hospitalizada, perdió el control

Las condiciones del terreno, una pista forestal y la tierra mojada, complican las pesquisas y dificultan apreciar posibles marcas de frenado para la reconstrucción de lo ocurrido. Se trata, además, de una vía de escaso tránsito, utilizada de forma habitual por algunos propietarios de fincas de la zona y por senderistas.

Gracias a la posición del vehículo, la mujer que sobrevivió al accidente pudo salir y pedir auxilio. En ese momento, un vecino de la zona, que circulaba en su coche tras salir de una de las pocas fincas situadas en las inmediaciones de la charca, observó restos y piezas del todoterreno en la vía, lo que llamó su atención y le llevó a detenerse. El hombre descendió unos 50 metros por la ladera, según él mismo explicó ayer a este periódico, y fue entonces cuando escuchó los gritos de la superviviente, que pedía ayuda. Al ser la única persona presente en la zona a esa hora, su intervención resultó crucial para que los equipos de emergencias iniciaran el rescate antes de que anocheciera.

El testigo que auxilió a la superviviente, que presentaba evidentes signos de politraumatismos, fue quien dio la voz de alarma a las 16:13 horas del domingo. Según relata, la mujer le manifestó que presuntamente «perdió el control del vehículo mientras contemplaba el paisaje de la charca cuando el todoterreno se encontraba en circulación», lo que coincide con la principal hipótesis de la investigación.

El rescate de las víctimas fue complejo e inusual al tratarse de un accidente de tráfico en un entorno acuático

Otra teoría que se baraja es que la afectada detuvo el coche muy cerca de la ladera y, cuando tenía el motor apagado, un posible movimiento de tierras en la vía, inestable tras las últimas lluvias, habría provocado que el todoterreno se precipitara por el barranco y acabara hundido en la charca de Las Tederas. El lateral del copiloto quedó sumergido y el lado contrario parcialmente visible.

Operativo

El operativo de rescate, iniciado en torno a las 16:30 horas, fue especialmente complejo y poco habitual, al tratarse de un accidente de tráfico en un entorno acuático, al que se sumó el rescate aéreo. Uno de los cuerpos pudo ser recuperado con relativa facilidad, pero para liberar al segundo fue necesario realizar labores de excarcelación bajo el agua, cortando parte del ala trasera del vehículo, según explican fuentes del dispositivo de emergencias. Resultó clave que una de las unidades de los bomberos de Maspalomas contara con una máquina de excarcelación preparada para este tipo de intervenciones. Hasta el lugar también se desplazaron efectivos del helicóptero del GES, ambulancias del SUC (una medicalizada y otra de soporte vital básico), el Centro de Salud de Maspalomas, la Guardia Civil, Protección Civil y agentes locales.

El mal estado de la vía en donde ocurrió el siniestro dificulta el esclarecimiento de la causa del accidente

Los vecinos de Ayagaures califican la zona del accidente como «muy peligrosa», ya que señalan que existe un cartel que alerta sobre posibles desprendimientos en la vía y la inestabilidad del terreno, especialmente en épocas de lluvia. Según explican, se trata de un camino que únicamente suelen utilizar quienes poseen fincas en la zona y conocen bien el trayecto, pues incluso muchos vecinos del propio pueblo evitan pasar por allí en vehículo debido a la dificultad y el riesgo que implica. También senderistas que transitan por allí a pie.

Aunque no es habitual ver vehículos por la zona, los vecinos aseguran que cuando comienza a llover y el agua empieza a correr por los barrancos, son más las personas que se aventuran a circular por el camino para contemplar este espectáculo natural. Además, destacan que se trata de una vía muy estrecha, sin puntos para dar la vuelta, por lo que quienes transitan por ella deben retroceder marcha atrás hasta el inicio del camino para poder salir.

Alejandro Navarro

Luis Álamo, vecino de la zona, recuerda que hace aproximadamente 15 años se produjo otro accidente en este mismo lugar, también con un vehículo. Además, señala que en aquel entonces los caminos que bordeaban la charca de Las Tederas estaban en mejor estado, ya que eran más los vecinos que los utilizaban para desplazarse por la zona. Actualmente, al ser recorridos únicamente por los propietarios de dos fincas, «la naturaleza se ha ido comiendo parte del terreno», recalca. «Quienes se meten por estos caminos tan complicados son personas que los conocen a la perfección y que saben muy bien dónde están las curvas, las subidas, las bajadas y los estrechamientos que hay», subraya el vecino.

Isabela, otra vecina de Ayagaures que reside en la zona desde 2018, asegura que nunca había escuchado sobre accidentes en este lugar aunque conoce a la perfección el camino que tomaron los cuatro amigos para llegar a los charcos. Ella nunca se ha atrevido a recorrerlo en coche y tampoco considera recomendable hacerlo a pie sin calzado y equipamiento adecuado, ya que «suelen producirse desprendimientos y hay muchas piedras en el camino».

Un vecino que salía de su finca situada en la zona fue el que dio la voz de alarma tras auxiliar a la superviviente

Ayer, en el inicio de la vía de acceso a la charca de Las Tederas, se podían ver charcos de agua de lluvia cada pocos metros, ya que según los vecinos hasta la misma mañana del accidente había llovido con bastante intensidad en la zona. «Cada vez que llueve así, los caminos prácticamente desaparecen por completo debido a los desprendimientos y movimientos de tierra», afirma la vecina.

Señalización

Debido al aumento de vehículos que en los últimos años circulan por la zona para observar los charcos y cascadas durante las épocas de lluvia, los vecinos de Ayagaures han considerado necesario colocar más carteles informativos que alerten a turistas y residentes sobre la peligrosidad del terreno y el riesgo de derrumbes. «Hay carteles grandes antes de llegar al tramo más complicado del camino y están bastante visibles», destaca Isabela. Sin embargo, ella asegura que la mejor forma de disfrutar de este paisaje es dejar el coche aparcado en el pueblo de Ayagaures y recorrer el resto del sendero a pie, con el calzado y equipamiento adecuados, para así evitar futuros accidentes en esta misma zona.