La borrasca Francis premia a Gran Canaria con otra semana de lluvias

Las lluvias de la borrasca Francis en la víspera de Reyes dejaron alrededor de 50 litros por metro cuadrado en varios puntos de Gran Canaria, deslucieron las cabalgatas y generaron un caos circulatorio en la capital y en las autovías del Norte y del Sur, aunque sin provocar inundaciones o incidentes graves.

En las carreteras sólo se cerraron al tráfico, por precaución, tres tramos de la GC-200 de Agaete a La Aldea, en concreto los accesos a Faneque, Tirma y el Mirador del Andén Verde. Sigue cortada por obras la carretera de Ayacata a la Presa de las Niñas y se reclama prudencia en las vías de montaña por posibles desprendimientos.

Francis, en sus últimos coletazos en el Archipiélago, descargó desde la madrugada en las islas de Tenerife y La Palma, con unos registros máximos de 81 litros en La Victoria de Acentejo y 46 en el Roque de Los Muchachos.

Desde primeras horas de la mañana comenzó a llover en la mitad norte de Gran Canaria, donde estuvo activado hasta la medianoche el aviso amarillo de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) por precipitaciones de hasta 40 litros por metro cuadrado en 12 horas. La predicción es que las lluvias continúen hasta el próximo jueves en las islas montañosas, aunque con menor intensidad. En general de forma débil, pero sin descartar chubascos ocasionales.

La Aemet activa el aviso amarillo este miércoles por fuertes vientos en la cumbre grancanaria y en la isla de La Gomera

Según los datos de la Aemet hasta las 21.00 horas, además del registro máximo de 45,2 litros en Teror, llovió en intensidad en otros puntos de Gran Canaria y hasta ese momento se habían recogido 36,6 litros en Valleseco, 26,8 en Tafira Baja, 24,9 en Tejeda, 20,4 en Llanos de la Pez, 15,6 en el Centro Forestal de Telde, 12,6 en La Suerte de Agaete y 11,2 en Arucas.

En la capital se registraron 8,6 litros en la Plaza de La Feria y 7,4 en San Cristóbal, lo que unido a la gran afluencia de público a los centros comerciales y a los actos de los Reyes Magos ocasionó retenciones de tráfico durante gran parte del día.

Aparte de los paraguas y chubasqueros, la borrasca también obligó a buscar los mejores abrigos para las cabalgatas, con temperaturas mínimas cercanas a los cero grados en las cumbres y de 12 a 17 grados en las costas. Las máximas no subieron de los 23,1 grados en el Puerto de Mogán y en el sur de Tenerife.

Predicciones

La predicción de la Aemet para este 6 de enero, Día de Reyes, es de intervalos nubosos con predominio de los cielos nubosos en el norte de las islas de mayor relieve, donde se esperan lluvias ocasionales que podrán ser en forma de chubasco. Serán menos probables y de carácter en general débil y disperso en el resto de zonas. Las temperaturas experimentarán pocos cambios, salvo un descenso de las máximas en las cumbres. También se prevén heladas débiles en zonas altas de La Palma y de Tenerife, pudiendo darse localmente en Gran Canaria. El viento será del noreste con intervalos de fuerte y rachas ocasionales muy fuertes en vertientes sureste y noroeste, así como en las cumbres expuestas.

El Cabildo cierra por precaución los tramos de Faneque, Tirma y Andén Verde

Mañana miércoles se activa un aviso amarillo por probables rachas de viento localmente muy fuertes en cumbres y vertientes sudeste y noroeste de las islas de mayor relieve, especialmente en La Gomera y Gran Canaria, donde podrán alcanzar los 70 kilómetros por hora. Serán más ocasionales en el interior de Lanzarote y Fuerteventura. Continuarán los intervalos, con predominio de los cielos nubosos en el norte de las islas montañosas, donde se esperan lluvias débiles y ocasionales. Las temperaturas con pocos cambios y seguirán las posibles heladas débiles en zonas altas de La Palma y de Tenerife, sin descartarlas en Gran Canaria.

El jueves sigue el predominio intervalos nubosos en las islas de mayor relieve, con probabilidad de lluvias débiles en vertientes este durante la primera mitad del día y abriéndose amplios claros por la tarde. Poco nuboso o despejado en Lanzarote y Fuerteventura, donde hay probabilidad de calima ligera durante la tarde.

El fin de semana cesan las lluvias. El viernes habrá cielos poco nubosos o despejados, tendiendo a intervalos nubosos en el norte durante la tarde-noche y probable calima ligera durante la primera mitad del día, principalmente en las islas orientales.

Tras su paso por Canarias, la borrasca Francis ha impactado en la Península y ha puesto en alerta a 13 comunidades autónomas. La nieve cubre el centro y norte de España, con temperaturas bajo cero al confluir con la entrada de una masa de aire ártico.