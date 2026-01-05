Gáldar recibe a los Reyes Magos con la emoción de 5.000 personas y una jornada llena de actividades

El municipio de Gáldar ha vivido este lunes un día lleno de magia y emoción con la llegada de Sus Majestades los Reyes Magos de Oriente, que aterrizaron en helicóptero puntuales a las 10:30 de la mañana del 5 de enero en el Estadio de Barrial. Alrededor de 5.000 personas entre niños y adultos se congregaron en el lugar para dar la bienvenida a Melchor, Gaspar y Baltasar, quienes fueron recibidos con sonrisas, aplausos y mucha expectación.

El alcalde de Gáldar, Teodoro Sosa, acompañado del concejal de Cultura y Fiestas, Julio Mateo Castillo, y el resto de la corporación municipal, fueron los encargados de hacer entrega a los Reyes de la llave de la ciudad, un símbolo que permite a los monarcas repartir sus regalos a todos los niños del municipio.

En su intervención, el alcalde expresó: “Les recibimos con ilusión, esperanza y alegría”, y añadió que la llave no solo abre puertas, sino que abre corazones, recordando a los más necesitados, a los que están en hospitales y centros ocupacionales, con la esperanza de que la magia de los Reyes llegue a todas las edades.

Llegada de los Reyes Magos de Oriente a Gáldar / La Provincia

El espectáculo infantil: 'Cantilandia en Cuentópolis'

Antes de la llegada de los Reyes Magos, los más pequeños pudieron disfrutar de un espectáculo diseñado especialmente para ellos. "Cantilandia en Cuentópolis" reunió a un grupo de personajes mágicos como princesas, soldaditos de plomo, un zorro, un duende y la conocida Mary Poppins, quienes cantaron y bailaron al ritmo de divertidas canciones, haciendo que los niños esperaran con aún más ilusión la llegada del helicóptero. Esta actividad contribuyó a mantener la alegría y emoción en el ambiente, creando una atmósfera mágica y festiva.

Recorrido de la comitiva real

Por la tarde, a las 17:30 horas, los Reyes Magos comenzaron su comitiva real desde la rotonda de Becerril para recorrer las principales calles de Gáldar, incluyendo el Paseo de los Guanartemes y el casco histórico de la ciudad.

Durante el recorrido, saludaron a todos los vecinos, llevando ilusión y magia a cada rincón de la localidad. La jornada culminará a las 19:00 horas con el Tradicional Auto de los Reyes Magos, un evento cultural que tuvo lugar frente a la Iglesia de Santiago.

Llegada de los Reyes Magos de Oriente a Gáldar / La Provincia

Conciertos y mercado navideño

La programación navideña continuará con el concierto de Aseres a las 21:00 horas, que brindó música en vivo para los asistentes. Además, durante todo el día permanerá abierto el Mercado Navideño en la Calle Fernando Guanarteme, donde los visitantes pudieron disfrutar de una variada oferta gastronómica y de productos artesanales de marcas canarias. En paralelo, la pista de hielo instalada junto al polideportivo municipal, estuvo abierta en horario de 11:00 a 18:00 horas, ofreciendo una actividad recreativa para toda la familia.

Facilidades de aparcamiento para los asistentes

Para garantizar la comodidad de los asistentes y facilitar el acceso al municipio, el Ayuntamiento de Gáldar habilita para toda la campaña navideña un total de 1.759 plazas de aparcamiento distribuidas entre diferentes zonas de la ciudad, como La Quinta, Las Guayarminas, San Sebastián, Infanta Benchara, Reina Arminda, Faicán Guanache y Huertas del Rey. Este esfuerzo organizativo se enmarca dentro de la campaña navideña, que busca ofrecer una experiencia cómoda y accesible para los miles de visitantes que se acercan a Gáldar durante estas fechas.

Cabalgata pasada por agua en Artenara

La lluvia hizo acto de presencia durante el recorrido de Sus Majestades de Oriente por Artenara.

Los Reyes Magos de Oriente, este lunes, en Artenara / La Provincia

Pese al mal tiempo, Melchor, Gaspar y Baltasar llevaron la ilusión intacta desde el pueblo más alto de la isla de Gran Canaria a las personas que salieron a recibirles por las calles del municipio.