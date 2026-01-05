La Guardia Civil investiga a dos personas por agredir a un médico en un centro sanitario de Agüimes

La Guardia Civil ha abierto una investigación sobre un presunto delito de atentado contra un funcionario público tras un incidente ocurrido en un centro sanitario de Agüimes, en Gran Canaria. Dos personas han sido identificadas por agredir a un médico que se encontraba de guardia en el servicio de urgencias.

El ataque, que tuvo lugar en plena zona de emergencias, interrumpió la atención médica durante aproximadamente 45 minutos.

La disputa por un informe administrativo

Los hechos se desarrollaron cuando una mujer acudió a urgencias solicitando un informe administrativo que no correspondía emitir en ese servicio. El médico de guardia, siguiendo el protocolo estándar, le explicó que debía dirigirse a su centro de salud de referencia, ubicado en una localidad cercana. Ante esta indicación, la mujer abandonó el centro sanitario, pero no pasó mucho tiempo antes de que regresara acompañada de dos hombres.

Según la información proporcionada por la Guardia Civil, los dos individuos esperaban a la mujer en el exterior del centro. Al enterarse de la negativa del médico a emitir el informe, ambos ingresaron al área de emergencias con actitud hostil. Uno de ellos comenzó a increpar al facultativo, exigiendo que emitiera el documento bajo amenazas. El segundo individuo, más joven y exaltado, fue aún más agresivo, llegando a amenazar de muerte al médico. Aseguró conocer sus datos personales y su domicilio.

La agresión física

La situación se volvió aún más tensa cuando el hombre más joven, en un arranque de violencia, agredió al profesional sanitario. Le propinó una patada en el abdomen y un puñetazo en el hombro. La agresión solo cesó cuando varios testigos alertaron de la inminente llegada de las fuerzas de seguridad. Ante este aviso, los agresores abandonaron rápidamente el lugar.

El profesional fue amenazado de muerte y sufrió golpes en el abdomen y el hombro

La rapidez con la que actuó la Guardia Civil fue crucial. La Unidad de Investigación logró esclarecer los hechos en poco tiempo. Los agentes tomaron las declaraciones del personal sanitario que presenció la agresión y recopilaron una descripción detallada de los sospechosos. Gracias a esta información, ambos individuos fueron localizados en una calle cercana, en la calle Balo, donde fueron identificados plenamente.

Consecuencias y el impacto en el servicio sanitario

El ataque no solo causó daño físico y psicológico al médico agredido, sino que también tuvo un impacto negativo en la atención sanitaria. El incidente obligó a interrumpir el servicio de urgencias durante unos 45 minutos, lo que afectó directamente a la atención a otros pacientes.

El servicio de urgencias tuvo que ser suspendido temporalmente por la violencia ejercida contra el facultativo

Este tipo de conductas, que ponen en peligro la seguridad de los trabajadores sanitarios, son especialmente graves en entornos donde la atención urgente es crucial. La Guardia Civil ha subrayado la importancia de mantener el respeto hacia los profesionales que trabajan en el sector sanitario y ha reafirmado su compromiso con la protección de quienes desarrollan su labor en estos entornos esenciales para la comunidad.

Diligencias remitidas al Juzgado de Instrucción

Las diligencias relacionadas con este incidente han sido remitidas al Juzgado de Instrucción Nº 1 de Telde, que será el encargado de continuar con el proceso judicial. La Guardia Civil ha instado a la ciudadanía a respetar a los profesionales de la salud y a no tolerar actitudes violentas que pongan en peligro el bienestar colectivo.