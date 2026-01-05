Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Bombardeo en VenezuelaAccidente mortal en Gran CanariaTiempo Víspera Reyes CanariasHorario Cabalgata de ReyesUD Las PalmasKamikaze Gran Canaria
instagramlinkedin

Libertad para la luchadora de MMA detenida en Gran Canaria por supuestos malos tratos al no confirmar su pareja la denuncia

El Tribunal Superior de Justicia de Canarias informa que la luchadora ha sido liberada, tras ser detenida por presuntos malos tratos a su pareja

Detenida una luchadora de MMA irlandesa por altercados en un vuelo a Gran Canaria

Detenida una luchadora de MMA irlandesa por altercados en un vuelo a Gran Canaria

Europa Press

Las Palmas de Gran Canaria

El Juzgado de Guardia de San Bartolomé de Tirajana (Gran Canaria) ha decretado la libertad absoluta para una mujer, luchadora de MMA, que fue detenida el pasado fin de semana por supuestos malos tratos a su pareja.

Así lo ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), que agrega que esta decisión se ha adoptado después de que la mujer presuntamente agredida no se presentara a confirmar su denuncia.

Noticias relacionadas y más

En este sentido, la luchadora de MMA ya fue detenida a finales del pasado mes de noviembre por agredir a varios agentes de la Guardia Civil que tuvieron que acceder al interior de un avión antes de un vuelo entre Gran Canaria e Irlanda, país del que es originaria, al ser alertados por la tripulación debido a la actitud violenta que mostraba la mujer antes del despegue.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Tres muertos en un accidente de coche en Las Tederas
  2. Gesplan sostiene que el Siam Park en Gran Canaria tendrá el impacto del museo Guggenheim en Bilbao
  3. Primer gran atasco del año en Gran Canaria: colapsos en la GC-1 y la avenida Marítima
  4. El cuarto carril de la GC-1 expropia suelos y mueve la pasarela de La Pardilla
  5. Una de las mejores churrerías para disfrutar en Gran Canaria estas navidades: sus churros son los favoritos de muchos canarios
  6. Detenida una mujer tras hallar el cuerpo sin vida de un bebé en los baños de un hospital del sur de Gran Canaria
  7. El Cabildo de Gran Canaria limita el uso de los puntos limpios a las empresas para evitar el fraude
  8. El Gobierno de Canarias destina 6 millones a construir 43 viviendas públicas en El Tablero

Mueren tres personas en el accidente de Las Tederas

Mueren tres personas en el accidente de Las Tederas

Libertad para la luchadora de MMA detenida en Gran Canaria por supuestos malos tratos al no confirmar su pareja la denuncia

Libertad para la luchadora de MMA detenida en Gran Canaria por supuestos malos tratos al no confirmar su pareja la denuncia

Este roscón viene con premio: compra el tuyo y gana un viaje con Canaryfly

Este roscón viene con premio: compra el tuyo y gana un viaje con Canaryfly

La Guardia Civil investiga a dos personas por agredir a un médico en un centro sanitario de Agüimes

La Guardia Civil investiga a dos personas por agredir a un médico en un centro sanitario de Agüimes

¿Se suspenden las cabalgatas de Reyes en Gran Canaria? Esto es lo que dicen los ayuntamientos tras la lluvia

La Policía Nacional detiene a un conductor kamikaze en la GC-1 tras circular en sentido contrario a la altura de Telde

La Policía Nacional detiene a un conductor kamikaze en la GC-1 tras circular en sentido contrario a la altura de Telde

Tres muertos en un accidente de coche en Las Tederas

Máximo Vega, agricultor: «Las lluvias de diciembre reducen las plagas hasta en un 90%»

Máximo Vega, agricultor: «Las lluvias de diciembre reducen las plagas hasta en un 90%»
Tracking Pixel Contents