Libertad para la luchadora de MMA detenida en Gran Canaria por supuestos malos tratos al no confirmar su pareja la denuncia
El Tribunal Superior de Justicia de Canarias informa que la luchadora ha sido liberada, tras ser detenida por presuntos malos tratos a su pareja
El Juzgado de Guardia de San Bartolomé de Tirajana (Gran Canaria) ha decretado la libertad absoluta para una mujer, luchadora de MMA, que fue detenida el pasado fin de semana por supuestos malos tratos a su pareja.
Así lo ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), que agrega que esta decisión se ha adoptado después de que la mujer presuntamente agredida no se presentara a confirmar su denuncia.
En este sentido, la luchadora de MMA ya fue detenida a finales del pasado mes de noviembre por agredir a varios agentes de la Guardia Civil que tuvieron que acceder al interior de un avión antes de un vuelo entre Gran Canaria e Irlanda, país del que es originaria, al ser alertados por la tripulación debido a la actitud violenta que mostraba la mujer antes del despegue.
