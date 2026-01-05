La magia de los Reyes Magos toma Gáldar en una cabalgata multitudinaria

La ciudad de Gáldar volvió a convertirse este domingo en epicentro de la ilusión y la tradición con la llegada de Sus Majestades los Reyes Magos de Oriente, que recorrieron las calles del municipio arropados por miles de personas en una de las citas más esperadas del calendario festivo. La Gran Cabalgata de Reyes congregó a familias enteras, especialmente a los más pequeños, que vivieron una tarde cargada de emoción, fantasía y simbolismo en el corazón del norte de Gran Canaria.

La jornada había comenzado desde primeras horas de la mañana con uno de los momentos más esperados por los niños y niñas del municipio: la llegada de Melchor, Gaspar y Baltasar en helicóptero al Estadio de Barrial. Cerca de 5.000 personas se dieron cita para presenciar el aterrizaje real y darles la bienvenida. Allí, el alcalde de Gáldar, Teodoro Sosa, hizo entrega simbólica de la llave que abre todas las puertas de la ciudad, un gesto cargado de significado que marca el inicio oficial del Día de Reyes en el municipio.

Un recorrido lleno de música e ilusión

A partir de las 17:00 horas, la comitiva real iniciaba su recorrido desde la rotonda de Becerril, avanzando por el Paseo de los Guanartemes hasta adentrarse en las calles del casco histórico de Gáldar. Durante el trayecto, agrupaciones musicales, personajes infantiles y los siempre esperados pajes reales acompañaron a Sus Majestades, creando un ambiente festivo que convirtió cada tramo del recorrido en una auténtica celebración popular.

Los Reyes Magos no dejaron de saludar, sonreír y recoger las cartas llenas de deseos y peticiones que los más pequeños les entregaban con entusiasmo. El público, apostado a ambos lados de las calles, respondió con aplausos y muestras de cariño, consolidando una vez más la cabalgata como uno de los eventos más multitudinarios y emotivos de la Navidad galdense.

El casco histórico, escenario principal

La llegada de la cabalgata a la Plaza de Santiago marcó uno de los instantes más especiales del día. Con el imponente Templo Santuario de Santiago como telón de fondo, se desarrolló el Tradicional Auto Sacramental de los Reyes Magos, una representación escénica profundamente arraigada en la historia cultural del municipio y considerada uno de los grandes atractivos de la Navidad en Gáldar.

Esta cuidada puesta en escena recrea el pasaje bíblico que narra el camino de los Reyes de Oriente guiados por la Estrella hasta el encuentro con el recién nacido Mesías. Cerca de 50 personas participaron en la representación, que volvió a cautivar al público por su calidad artística, su rigor simbólico y su capacidad para emocionar a espectadores de todas las edades.

Una tradición que se mantiene viva

El Auto Sacramental es, desde hace décadas, una de las señas de identidad del Día de Reyes en Gáldar. Año tras año, vecinos y visitantes acuden a esta cita que combina teatro, música y tradición religiosa, consolidando a la ciudad como un referente cultural durante las fiestas navideñas en Gran Canaria. La implicación de actores, figurantes y personal técnico es clave para que esta representación siga siendo uno de los momentos más esperados del programa festivo.

El silencio respetuoso del público, roto únicamente por los aplausos finales, volvió a confirmar el arraigo de esta tradición en la vida cultural del municipio y su importancia como elemento de transmisión de valores y memoria colectiva.

Despedida a la Navidad con éxito de participación

El Día de Reyes puso así el broche final a un amplio programa de actos lúdicos y culturales organizado por la Concejalía de Cultura y Fiestas del Ayuntamiento de Gáldar, que dirige Julio Mateo Castillo. Una programación que, a lo largo de las últimas semanas, ha llenado plazas y calles de propuestas pensadas para todos los públicos y que ha registrado una alta participación ciudadana.

Con la cabalgata y el Auto Sacramental, Gáldar se despide de la Navidad reafirmando su apuesta por las tradiciones, la cultura popular y la convivencia en el espacio público, elementos que convierten estas fechas en una experiencia inolvidable tanto para los vecinos como para quienes visitan la ciudad.

La imagen de Sus Majestades de Oriente recorriendo el casco histórico, entre luces, música y la emoción de los más pequeños, vuelve a quedar grabada en la memoria colectiva como uno de los momentos más mágicos del año en Gáldar.