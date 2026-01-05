Mueren tres personas en el accidente de Las Tederas

El 4 de enero de 2026 quedará marcado por la tragedia en el municipio de San Bartolomé de Tirajana. Tres personas perdieron la vida tras precipitarse el vehículo en el que viajaban a una charca de la zona de Las Tederas, una vía estrecha, de tierra, poco transitada y próxima a la presa de Ayagaures. Una mujer, de 34 años y vecina de Escaleritas, continúa ingresada en el Hospital Doctor Negrín.

Fue un vecino con una pequeña finca en la zona quien dio la voz de alarma al verla aparecer entre las piedras, exhausta y con signos evidentes de politraumatismo, lo que permitió activar de inmediato el dispositivo de emergencia.

Venían del Charco y el coche cedió

La investigación apunta a que las cuatro personas venían del Charco de Las Tederas y se detuvieron con su todoterreno, un Toyota Land Cruiser de tres puertas, en una zona elevada junto a la ladera. Debido a las intensas lluvias caídas durante la semana, el terreno estaba inestable. Según fuentes del operativo, el vehículo cedió de forma súbita, cayó por el talud y terminó hundido en el agua con tres de los ocupantes en su interior.

En ese punto hay señalización que advierte del peligro de acceder en época de lluvias. La carretera, de tierra y sin asfaltar, es muy estrecha y conecta con antiguos caminos reales que antaño usaban los vecinos de Ayagaures para llevar a enterrar a sus difuntos por la zona de Tunte.

Víctimas y un rescate extremo

Los fallecidos son un hombre de 42 años y un vecino de Pozo Izquierdo, ambos en Santa Lucía de Tirajana, así como una mujer de 47 años natural de Gáldar, que murió en el helicóptero medicalizado tras ser rescatada con vida pero en estado crítico.

El operativo de rescate, iniciado en torno a las 16:30 horas, fue especialmente complejo y poco habitual, al tratarse de un accidente de tráfico en un entorno acuático. Uno de los cuerpos pudo ser recuperado con relativa facilidad, pero para liberar al segundo fue necesario realizar labores de excarcelación bajo el agua, cortando parte del ala trasera del vehículo. Resultó clave que una de las unidades de los Bomberos de Gran Canaria, del parque de Arinaga, contara con una máquina de excarcelación preparada para este tipo de intervenciones.

Participaron también efectivos del helicóptero del GES, ambulancias del SUC (una medicalizada y otra de soporte vital básico), el Centro de Salud de Maspalomas, la Guardia Civil, Protección Civil y agentes locales.

La tercera persona fallecida, natural de Gáldar, perdió la vida en el helicóptero tras ser rescatada al no poder superar las heridas sufridas en el siniestro / LP/DLP

Un punto crítico con reciente refuerzo de seguridad

El lugar del accidente se encuentra cerca de uno de los tótems de seguridad instalados recientemente por el Ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana, como parte de un plan de mejora de la atención a emergencias en zonas de difícil acceso. Aunque el accidente ocurrió fuera del término municipal satauteño, este dispositivo refuerza la señalización y localización en áreas rurales con escasa cobertura, como es el caso de esta carretera secundaria.

La Guardia Civil se ha hecho cargo de las diligencias para esclarecer con exactitud las circunstancias del siniestro. Las primeras hipótesis coinciden en señalar que el coche se encontraba estacionado, no en circulación, y que fue el terreno inestable el que provocó el deslizamiento y posterior caída.