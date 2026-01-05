Este roscón viene con premio: compra el tuyo y gana un viaje con Canaryfly

¿Y si este año, junto al haba y la corona, tu roscón de Reyes también trae un billete de avión? Esa es la propuesta dulce y viajera de Guirlache, AVE Pastelería Artesanal y Pastelería Rosarito, tres establecimientos de Gran Canaria que han unido fuerzas con Canaryfly para endulzar aún más estas fiestas.

Entre el 2 y el 8 de enero de 2026, cada roscón comprado en alguno de estos locales incluirá una tarjeta de participación que te da acceso a un sorteo muy especial: un billete doble para volar entre islas con Canaryfly.

Así puedes participar paso a paso

1. Compra tu roscón en Guirlache, AVE o Rosarito durante los días del sorteo.

2. Busca la tarjeta de participación que viene dentro de la caja.

3. Accede a la web del sorteo (enlace disponible en las redes sociales de las pastelerías).

4. Introduce tu correo electrónico, acepta las bases legales y sube una foto de tu tarjeta.

Una vez completado el registro, tu nombre estará en el bombo. Quizás este año, el dulce típico del 6 de enero no solo te endulce la merienda, sino que te lleve volando al próximo destino.

Un roscón con destino incluido

El sorteo está disponible solo para personas residentes en Gran Canaria y busca celebrar la magia de estas fechas de una forma diferente: con sabor, con raíces y con alas.

Si ya participaste en campañas anteriores, no es necesario volver a registrarte. Solo tienes que usar el mismo correo electrónico, aceptar las bases del nuevo sorteo y validar tu participación con una nueva foto de la tarjeta que te haya tocado este año.