¿Se suspenden las cabalgatas de Reyes en Gran Canaria? Esto es lo que dicen los ayuntamientos tras la lluvia

La víspera de Reyes ha llegado pasada por agua en Canarias. La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha activado este lunes la prealerta por lluvias persistentes en el norte, noroeste y nordeste de las islas más montañosas, incluyendo Gran Canaria. Y en este escenario de paraguas abiertos y previsiones cambiantes, muchos se preguntan: ¿se suspenderán las cabalgatas?

La respuesta no es única ni definitiva. Aunque algunas actividades infantiles previas al desfile han sido canceladas, la mayoría de los municipios mantienen sus cabalgatas, pendientes de la evolución del tiempo en las próximas horas.

Las Palmas de Gran Canaria: sin hinchables, pero con Reyes

Desde el Ayuntamiento capitalino se ha confirmado que la llegada de los Reyes Magos a la Base Naval sigue adelante, aunque se suspenden las actividades con hinchables previstas antes del desembarco, por motivos de seguridad. La cita, uno de los eventos familiares más esperados, se mantiene de momento tal como estaba prevista.

“Sus Majestades de Oriente están a punto de desembarcar en Las Palmas de Gran Canaria. Te esperamos en la Base Naval”, han compartido desde las redes municipales.

Telde: los Reyes hacen parada técnica por la lluvia

En Telde, la lluvia ha obligado a Sus Majestades a hacer algún alto en el camino, interrumpiendo momentáneamente sus apariciones públicas. “Los Reyes Magos han tenido que hacer una parada debido a las condiciones meteorológicas”, han informado desde el consistorio.

El equipo municipal sigue monitorizando el parte meteorológico para decidir si se realizan ajustes en los horarios o en el recorrido de la tradicional Cabalgata.

¿Qué dice la AEMET y por qué hay prealerta?

Según la AEMET, la jornada del 5 de enero estará marcada por lluvias persistentes, especialmente en zonas del norte y de medianías de Gran Canaria, Tenerife, La Palma, El Hierro y La Gomera. En aplicación del Plan Específico de Emergencias por Fenómenos Meteorológicos Adversos (PEFMA), el Gobierno de Canarias ha declarado la situación de prealerta desde las 10:00 horas.

También se prevén rachas de viento fuertes en zonas altas y vertientes expuestas, con olas de hasta tres metros en el litoral norte. Las temperaturas descienden ligeramente y se esperan heladas débiles en cumbres.

¿Qué pasará con las cabalgatas?

Aunque de momento no hay una suspensión generalizada, los ayuntamientos están atentos a la evolución del tiempo. La decisión de mantener, retrasar o cancelar las cabalgatas se toma en tiempo real, en coordinación con Protección Civil y los cuerpos de seguridad.

Se recomienda a las familias consultar las redes sociales oficiales de cada municipio antes de desplazarse a los eventos. La ilusión no se cancela, pero la seguridad es prioritaria.