Vecindario vive la Cabalgata de Reyes Magos bajo la lluvia con el público ilusionado en las calles con los paraguas

Las calles de Vecindario han vivido esta tarde una Cabalgata de Reyes Magos muy diferente a la de otros años, la lluvia estuvo presente durante todo el recorrido. A pesar del agua que caía, el público con paragua en mano, estuvo esperando las carrozas durante todo el recorrido.

El tren de la ilusión abrió la comitiva seguido de seis carrozas, y la mayoría de la veintena de muñecos gigantes y marionetas pudieron acompañar a Sus Majestades los Reyes de Oriente desde el Cruce de Sardina hasta el teatro Víctor Jara. Lo que sí se suspendió fue la participación de varios cientos de niños y niñas que tenían previsto acompañar a las carrozas bailando durante todo el recorrido, por razones de seguridad no pudieron hacerlo.

El tren de la ilusión con niños y niñas con diversidad funcional abría la cabalgata. Le seguían dos carrozas con motivos navideños y una carroza con personajes de Disney. Después Melchor, Gaspar y Baltazar, cada uno de ellos en una carroza diferente. También catorce muñecos hinchables gigantes, de 3 metros de altura, aunque alguno se tuvo que retirar debido a la lluvia y cuatro marionetas grandes.

La Cabalgata de Reyes organizada por el Ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana contó un año más con la participación de más de un centenar de voluntarios y voluntarias del Taller de Animación municipal, que tenían previsto acompañar a las carrozas pero al final no pudieron hacerlo ya que desde el inicio, sobre las 18 horas, comenzó a llover y ha estado lloviendo durante todo el recorrido.

El alcalde de Santa Lucía de Tirajana Francisco García agradeció “el trabajo que ha hecho el Taller de Animación del Ateneo, los voluntarios y voluntarias que cada año se implican en la Cabalgata de Reyes, y también todo el personal de Protección Civil, Policía, Servicios Públicos, Cultura y diferentes áreas municipales”. El primer edil lamentó que “la lluvia ha impedido que los niños y ñiñas hicieran el recorrido bailando, pero hemos mantenido la Cabalgata con las carrozas porque la gente se ha quedado en las calles, esperando a los Reyes con los paraguas, la fuerza de la ilusión de los más pequeños ha sido más fuerte que la lluvia”.