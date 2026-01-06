Desprendimientos en la carretera de San Mateo a Teror
Dos piedras de gran tamaño caen sobre la vía que une ambos municipios por Utiaca
Dos piedras de gran tamaño han caído desde una ladera sobre la carretera desde San Mateo a Teror por Utiaca. Las lluvias de los últimos días provocadas por el efecto de la borrasca Francis han ablandado el terreno y provocado desprendimientos, lo que obliga a circular con precaución.
La Dirección General de Seguridad y Emergencias del Gobierno de Canarias ha recordado este martes, 6 de enero, que se mantiene en vigor la prealerta por lluvias en Gran Canaria y las islas occidentales.
Además, está activa la prealerta por fenómenos costeros en el Archipiélago.
Prealerta por fuertes vientos en toda Canarias
El Gobierno de Canarias, a través de la Dirección General de Emergencias, declara la situación de prealerta por viento en todas las islas, a partir de las 15:00 horas de hoy, martes, día 6 de enero.
Esta decisión se toma teniendo en cuenta la información facilitada por la Agencia Estatal de Meteorología y otras fuentes disponibles, y en aplicación del Plan Específico de Emergencias de Canarias por Riesgos de Fenómenos Meteorológicos Adversos (PEFMA).
En Gran Canaria (cumbres, este, sur y oeste) y La Gomera se esperan rachas del nordeste que afectarán principalmente a cumbres y vertientes este y noroeste.
En La Palma (cumbres, oeste), El Hierro y Tenerife (este, sur y oeste) se esperan rachas del nordeste afectando principalmente a cumbres, vertientes este-sudeste y noroeste, así como a la zona de El Paso en La Palma.
Lanzarote y Fuerteventura (interior) se verán afectadas en menor medida.
Las rachas máximas que se podrán alcanzar y/o superar los 70 kilómetros por hora.
