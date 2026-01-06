Desprendimientos en la carretera de San Mateo a Teror

Dos piedras de gran tamaño han caído desde una ladera sobre la carretera desde San Mateo a Teror por Utiaca. Las lluvias de los últimos días provocadas por el efecto de la borrasca Francis han ablandado el terreno y provocado desprendimientos, lo que obliga a circular con precaución.

La Dirección General de Seguridad y Emergencias del Gobierno de Canarias ha recordado este martes, 6 de enero, que se mantiene en vigor la prealerta por lluvias en Gran Canaria y las islas occidentales.

Además, está activa la prealerta por fenómenos costeros en el Archipiélago.

Prealerta por fuertes vientos en toda Canarias

El Gobierno de Canarias, a través de la Dirección General de Emergencias, declara la situación de prealerta por viento en todas las islas, a partir de las 15:00 horas de hoy, martes, día 6 de enero.

Esta decisión se toma teniendo en cuenta la información facilitada por la Agencia Estatal de Meteorología y otras fuentes disponibles, y en aplicación del Plan Específico de Emergencias de Canarias por Riesgos de Fenómenos Meteorológicos Adversos (PEFMA).

En Gran Canaria (cumbres, este, sur y oeste) y La Gomera se esperan rachas del nordeste que afectarán principalmente a cumbres y vertientes este y noroeste.

En La Palma (cumbres, oeste), El Hierro y Tenerife (este, sur y oeste) se esperan rachas del nordeste afectando principalmente a cumbres, vertientes este-sudeste y noroeste, así como a la zona de El Paso en La Palma.

Lanzarote y Fuerteventura (interior) se verán afectadas en menor medida.

Las rachas máximas que se podrán alcanzar y/o superar los 70 kilómetros por hora.