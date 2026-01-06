La ilusión despierta en Moya con un décimo premiado en El Niño

Ni el frío de enero ni la distancia desde Vecindario impidieron que Sonia Vega y Gustavo Rodríguez llegaran esta mañana a Moya con una sonrisa de oreja a oreja. Lo hicieron al enterarse de que su administración, situada en pleno centro de Moya, había repartido uno de los premios del sorteo del Niño.

“Hoy no pensábamos abrir, pero al enterarnos del premio vinimos enseguida. Queríamos compartir la alegría con el pueblo”, cuenta Sonia, visiblemente emocionada mientras atiende a vecinos y medios en la pequeña ventanilla que regentan desde 2023.

Un premio que se queda en casa

Aunque no se ha identificado aún al afortunado o afortunada, todo apunta a que el décimo premiado cayó en manos de alguien del municipio. “Tenemos mucha clientela fija, vecinos que vienen a diario o cada semana. Por eso creemos que se queda aquí, en Moya”, explican.

La administración, aunque joven, ya ha conquistado un lugar entre los comercios más transitados del casco histórico. A sus puertas se agolpan esta mañana curiosos, periodistas y clientes fieles, entre felicitaciones y alguna que otra lágrima de emoción. “Estamos muy felices”, repiten los loteros entre abrazos y fotos improvisadas.

El sorteo del Niño vuelve a teñir de alegría los rincones de Canarias, y en Moya la noticia ha despertado la ilusión con la que cada año muchos conservan sus décimos, más allá del azar, como una tradición cargada de esperanza.