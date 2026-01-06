El local tocado por la suerte vuelve a repartir un primero: «Dar un premio en Navidad siempre es especial»

Tras una larga noche de este lunes vendiendo números de lotería, Daniel Santana, propietario del punto de venta de Loterías y Apuestas del Estado ubicado en Arinaga, recibió la noticia de que había vendido un décimo del primer premio de la Lotería del Niño. Lejos de sorprenderse, Santana asumió la noticia con naturalidad: su local parece estar abonado a la suerte.

Desde que se trasladó a su actual ubicación hace nueve años, no ha habido un solo año en el que no haya repartido algún premio. «Dar un premio en Navidad siempre es especial. Te da aura», reconoce Santana, convencido de que atraviesa una "buena racha" en el mundo de la fortuna.

Con 33 años de experiencia en el sector, asegura que es este establecimiento el que le trae suerte. «Fue venir aquí hace nueve años y empezar a dar premios todos los años», afirma. Desde el sorteo del 28 de agosto hasta el 22 de diciembre. Son muchos los clientes que han comprado sus décimos en este punto de venta y han resultado agraciados.

Entre risas, Santana bromea sobre la frecuencia con la que reparte premios: «El único local que da un premio y luego vuelve a decir ‘otra vez’ es Doña Manolita… y yo».

