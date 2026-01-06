Luto en Pozo Izquierdo y Sardina por Mario, Goyo y Mayco, víctimas del accidente en Ayagaures

El accidente de tráfico más grave de Canarias en los últimos meses llevó el luto a Santa Lucía de Tirajana. Un día de excursión de cuatro amigos amantes de la naturaleza, Mario, Goyo, Mayco y Nadia, se transformó en tragedia cuando el todoterreno con el que se aventuraron el domingo para visitar los barrancos del entorno de Ayagaures tras las últimas lluvias se precipitó 80 metros por una ladera en la zona de Las Tederas y quedó encajonado de lado bajo una charca.

Mario Alexis Perdomo Méndez, de 46 años, y Gregorio David Arbelo Perdomo, de 42, fallecieron al quedar atrapados en el vehículo. Mari Carmen, Mayco, de 47 años, lo hizo en el helicóptero medicalizado que la trasladaba al Hospital Doctor Negrín. Nadia G., de 34, era la conductora y logró arrastrarse fuera del 4x4 para pedir auxilio. Fue la única superviviente.

Despedida en el tanatorio de Sardina

Sardina, de donde eran naturales Mario y Gregorio, primos, y Pozo Izquierdo, donde residían, anochecieron consternados con la muerte de tres de sus vecinos más queridos, pues Mari Carmen, aunque natural de Gáldar, era una más en el pueblo como pareja de Mario.

Familiares y conocidos despiden hoy a sus amigos. El tanatorio de Sardina ya estaba abarrotado a primera hora de la tarde de ayer después de que llegaran los cuerpos de Mario y Gregorio pasado el mediodía. El impacto de la tragedia llevó al Ayuntamiento de Santa Lucía a declarar dos días de luto oficial hasta la medianoche de hoy «como testimonio del dolor del municipio». El funeral para el último adiós tendrá lugar la tarde del 27 de enero en la iglesia de San Nicolás de Bari de Sardina del Sur.

La pasión de los dos primos por recorrer la Isla de cabo a rabo, ya sea por tierra, como senderistas experimentados; mar, como aficionados a la pesca submarina; y aire, como amantes del windsurf, les llevó a figurar como descubridores de un esqueleto aborigen en mayo de 2023 cuando se disponían a lanzarse al mar para investigar una cueva un tanto inaccesible en la costa de Gáldar.

Un accidente trágico

Un despiste cuando conducían circulando el paisaje o un corrimiento de tierras y una carretera deslizante tras las últimas lluvias son las hipótesis del siniestro. La Guardia Civil no descarta por el momento ninguna teoría para esclarecer las causas del accidente. La superviviente, Nadia, conducía el todoterreno, un Toyota amarillo, en el momento en el que, presuntamente, perdió el control del vehículo, que cayó 80 metros desde la pista forestal hasta el charco de las Tederas. En cualquier otro momento del año, el lugar apenas tendría una capa de agua. Pero el domingo, las borrascas de las últimas semanas lo habían dotado de un calado considerable. Lo suficiente para convertirse en una trampa mortal.

El 4x4 quedó hundido con el lado del copiloto hacia el fondo, lo que provocó el fallecimiento de Mario y Gregorio. Mari Carmen, que llegó a ser auxiliada por los equipos de rescate, murió en el helicóptero medicalizado camino del hospital. La posición del vehículo propició que Nadia pudiera salir malherida para pedir auxilio.

Un vecino avisó a Emergencias

La única casualidad oportuna de aquel día llevó a que uno de los escasos vecinos de las inmediaciones, que regresaba a su domicilio habitual tras haber estado en su finca, pasara por ese punto del camino poco después del suceso y se encontrara con restos del coche en la vía que le llevaron a detenerse. Según relató él mismo a este periódico, descendió unos 50 metros por la ladera para investigar, lo que le permitió escuchar los gritos de socorro de Nadia. Su intervención resultó crucial para que los equipos de emergencia llegaran a la zona antes del anochecer.

En su testimonio, el testigo comenta que la mujer le indicó que, presuntamente, «perdió el control del vehículo mientras contemplaba el paisaje de la charca cuando el todoterreno se encontraba en circulación», lo que coincide con la principal línea de investigación. Aún así, las autoridades tampoco descartan que el coche estuviera detenido junto a la ladera y un movimiento de tierras provocado por las intensas precipitaciones de las últimas semanas en la isla llevara al todoterreno a precipitarse barranco abajo.

Un rescate complejo

El operativo de rescate, que se puso en marcha a las 16:30 horas, resultó especialmente complejo y poco habitual al tratarse de un accidente de tráfico en un entorno acuático en medio de una orografía de difícil acceso, lo que implicó la intervención de los bomberos de San Bartolomé de Tirajana, un helicóptero del Servicio de Emergencias y Salvamento (GES), dos ambulancias y efectivos del centro de salud de Maspalomas, la Guardia Civil, Policía Local y Protección Civil. Los bomberos tuvieron que realizar labores de excarcelación bajo el agua cortando la parte trasera del vehículo para poder liberar uno de los cuerpos.

Los residentes de Ayagaures califican la carretera como «muy peligrosa» y señalan que existe un cartel que alerta de posibles desprendimientos y la inestabilidad del terreno, por lo que sólo la suelen usar quienes poseen fincas en el lugar y conocen bien su trazado. A pesar de ello, reconocen que en los días en los que el agua corre por los barrancos se suele ver a visitantes conducir por ella en busca de las espectaculares estampas del paisaje del lugar. Isabela, vecina, asegura que la mejor forma de disfrutarlo es dejar el coche y hacer el sendero a pie con la equipación adecuada.