Mestisay exhibe su memoria musical bajo el crepúsculo de Maspalomas

El tradicional concierto de principio de año en el Mirador de las Dunas de Maspalomas –desplazado este año al Día de Reyes por el rigor de un frente frío– no fue solo un evento social, sino una reafirmación del excelente estado de forma en que se encuentra la propuesta estética de Olga Cerpa y Mestisay.

Tampoco el público, residentes locales, turistas y gente venida de casi toda la isla que llenaron la plaza, quiso perderse este concierto; y es que esta cita tiene algo de mágica y de esperanzadora, en consonancia con los buenos deseos que acompañan siempre al inicio del nuevo año.

Desde los primeros compases de En el Parque de la Iglesia, uno de los nuevos temas que formarán parte de su próximo trabajo discográfico, quedó clara la intención de la banda: seguir explorando ese eclecticismo mediterráneo y atlántico que los define.

Olga Cerpa sigue poseyendo una de las voces más identitarias de estas orillas; su garganta aterciopelada no ha perdido ni un ápice de esa afinación envidiable suya, y se ha multiplicado en profundidad emocional y cercanía escénica.

El grupo, comandado con precisión por el joven talento de Hirahi Afonso en el timple y la guitarra, demostró una solvencia técnica impecable. La textura de los instrumentos –sonando en madera, cuerda y piel– se fundió de manera orgánica con el entorno natural, creando una acústica cálida que contrastaba con la brisa del litoral que transportaban las dunas hacía la plaza abalconada.

El repertorio fue una lección de curaduría musical y diálogos trasatlánticos. Destacó la valentía de integrar estrenos de aire reggae con revisiones de la cumbia chilena (Sobre tu playa) o el son cubano (Ensalada). Mención especial merece la interpretación de Para vivir, donde el piano del majorero Domingo Saavedra sirvió de apoyo perfecto para que Cerpa desplegara su capacidad dramática. Se estrenó otro avance del próximo disco, Canción para Habana, una hermosura de balada muy pegadiza y que Olga vistió con ternura vocal.

El punto álgido de la cita musical llegó con la aparición de Jorge Pardo, vestido con su magisterio musical. El flautista madrileño, pieza angular del que se conoció como Nuevo Flamenco, aportó su personal sonido «raspado» y a veces casi gutural en el saxo y la travesera, con una veteranía que elevó temas como Amarraditos o Veinte años a otra dimensión. La talentosa complicidad entre el saxo de Pardo y la voz de Olga fue un ejercicio de natural improvisación y respeto mutuo.

Ejercicio musical

El combo grancanario y su cantante no solo ofrecieron un concierto; regalaron, como en todas sus originales producciones, un ejercicio de memoria. El final del recital, como es costumbre con Olga y los suyos, acabó en una fiesta participada entre artistas y el respetable, interpretando algunos de los hits del cancionero de Mestisay, de obligada concurrencia en cada uno de sus conciertos.

Es una cita que confirma que siguen siendo un referente indispensable de la música popular en español. Bautizaron, con el público el pie y moviendo sus caderas el que a buen seguro será un nuevo canto común en sus presentaciones; en su pegadizo estribillo nos invita a recordar que bailemos y gocemos mientras el cuerpo aguante.

Mogán, el otro municipio turístico del sur de Gran Canaria, cerró las festividades navideñas con el concierto especial del Día de Reyes del artista local Pedro Manuel Afonso desde la zona de La Puntilla, en Playa de Mogán.

Con una propuesta que fusionó alegría, nostalgia y una pizca de magia navideña, el cantante presentó con su banda un recorrido musical que abarcó temas propios y muy queridos por el público del municipio, como Desde Mogán, pasando por versiones de grandes voces de la década de 1970, y algunos guiños a la Navidad.

Acompañado de su banda habitual, que incluyó coristas, vientos, guitarra, bajo, batería y piano, Pedro Manuel ofreció el espectáculo denominado La Puntilla, creado especialmente para la ocasión. Cabe recordar que este tenía previsto celebrarse el 1 de enero para celebrar el Año Nuevo. Sin embargo, fue pospuesto hasta este martes debido a la borrasca Francis.

El concierto fue una verdadera fiesta para los sentidos, creando una atmósfera única que mantuvo animadas de principio a fin a las personas asistentes, entre estas varios concejales y concejalas de la Corporación local.

Además, Pedro Manuel Afonso invitó al escenario a la también cantante moganera Arantza Navarro para interpretar un emotivo dúo con la canción Hoy tengo ganas de ti, uno de los hits setenteros de Miguel Gallardo, que se convirtió en uno de los momentos más destacados.

El espectáculo permitió igualmente disfrutar del bello atardecer de Playa de Mogán, luciendo una escenografía diseñada para resaltar la belleza del mar. Así, se cuidaron los detalles con una iluminación especial que permitió que el escenario se fundiera con el paisaje, creando un efecto visual sensacional.

Con una duración aproximada de hora y media, el concierto fue una mezcla de nostalgia y frescura, un reflejo de la esencia de Pedro Manuel Afonso y su conexión con Playa de Mogán, lugar que marcó su infancia.