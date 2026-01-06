"Nuestra obsesión era ayudar a la gente": los loteros de Guanarteme que vendieron un décimo del primer premio en Las Palmas de Gran Canaria

Jesús Ramírez y Jazmina Vega, propietarios del Bazar Rubí, ubicado en la plaza del Pilar, en Guanarteme, repartieron un décimo de máquina del primer premio del Sorteo de El Niño, el 06703.

Después de solo tres meses al frente del local celebraban a las puertas del bazar haber repartido la suerte con un billete premiado con 200.000 euros.

«Tenía una obsesión de dar un premio así para ayudar a la gente porque aquí en el barrio hay muchos pensionistas que sé que lo están pasando mal por muchas cosas personales y familiares».

«La bici se quedó a medias»

El matrimonio se enteró de la noticia mientras escuchaban el sorteo en casa después de que su hijo de cuatro años abriera los regalos que le habían dejado los Reyes. «Estaba intentando armar la bicicleta del niño, y cuando me llamaron dejé la bicicleta a medias, no le he puesto ni los pedales», comentaba entre risas mientras recordaba el momento.

Aunque Raúl no recuerda a quién se lo han podido vender, lo que sí recuerda es la emoción que supone haber ayudado a alguien. «Solo de pensarlo se me soltaban las lágrimas en casa».

Añade que el número 3 es su favorito y, por eso tenía varios acabados así pegados al cristal del punto de venta.

«Aunque empiece por cero y no suela gustar al cliente, para mí no hay número feo».

El proyecto que emprendieron juntos hace tres meses, después de que el anterior propietario les traspasaran el bazar, culmina un sueño que perseguían hace tiempo, un negocio conjunto. «Yo me dedicaba al alquiler de caravanas y a la construcción y ella a la casa y al niño, y queríamos algo con lo que ella pudiera empezar a trabajar también y salir de casa y encontramos este lugar».

Asegura que el barrio y sus vecinos los han acogido con mucho cariño. Este martes se lo demostraron acercándose hasta la administración para felicitarlos.

Otros premios

A pesar del poco tiempo que llevan en el negocio de loterías, no es el primer premio que reparten. «Hace un mes dimos también el primer premio de la Lotería Nacional, de 30.000 euros», explica Raúl.

El anterior propietario también repartió suerte en 2023 con el Gordo de Navidad. « Parece que esta plaza tiene suerte, esperamos que no sea el último premio», añade Raúl mientras brindan para los medios con una botella de champán reservada para esta ocasión desde días antes del comienzo de la Navidad.