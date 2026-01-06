Los Reyes Magos llenan Mogán de ilusión en un popular desfile en Arguineguín

La ilusión de los Reyes Magos volvió a brillar con fuerza en el municipio de Mogán este lunes 5 de enero, cuando más de 3.000 personas se congregaron en la localidad marinera de Arguineguín para recibir a Melchor, Gaspar y Baltasar en un desfile que combinó magia, alegría, tradición y participación ciudadana. Familias enteras, vecinos y visitantes acompañaron a Sus Majestades de Oriente en el esperado pasacalles, que se ha consolidado como una de las citas más entrañables de la Navidad en el sur de Gran Canaria.

Aunque los Reyes Magos ya habían recorrido previamente distintos puntos del municipio —los días 3 y 4 de enero visitaron Veneguera, el Valle de Mogán, Playa de Mogán, Puerto Rico y el Barranco de Arguineguín—, la jornada del lunes fue, sin duda, la más esperada por cientos de familias moganeras, que salieron a las calles para arroparlos y demostrarles su cariño en el acto central de las celebraciones.

Un desfile inclusivo y lleno de fantasía

El gran desfile de los Reyes Magos dio comienzo a las 18:00 horas junto al acceso al Muelle de Arguineguín, en un ambiente marcado por el entusiasmo colectivo y la emoción de los más pequeños. Como novedad destacada, todo el recorrido se desarrolló sin ruido, una medida pensada para garantizar el disfrute de las personas con hipersensibilidad auditiva, reforzando así el carácter inclusivo del evento.

La comitiva real estuvo acompañada por una amplia variedad de personajes infantiles, figuras de cómics, videojuegos, zancudos y artistas circenses que interactuaron constantemente con el público. Esta cuidada puesta en escena convirtió el pasacalles en un auténtico espectáculo visual que despertó sonrisas y aplausos a lo largo de todo el recorrido.

Carrozas temáticas y talento local

Los Reyes Magos, que realizaron el recorrido a bordo de descapotables, contaron además con vistosas carrozas tematizadas inspiradas en universos tan populares como Disney, Star Wars o Marvel, decoradas también con mensajes de paz y amor. Estas carrozas aportaron un toque moderno y atractivo sin perder el espíritu tradicional de la celebración.

El desfile se vio enriquecido con la participación de bailarines y bailarinas de la academia ACEDANCE y del club de patinaje artístico Arays, ambas entidades del municipio. Sus coreografías y exhibiciones sumaron dinamismo y color a la tarde, poniendo en valor el talento local y la implicación del tejido cultural y deportivo de Mogán en las fiestas navideñas.

Un recorrido por el corazón de Arguineguín

El pasacalles avanzó por la avenida Manuel Álamo Suárez (Carpintero de Ribera), continuó por el tramo peatonal de la calle Miguel Marrero, que este año luce especialmente espectacular gracias a su colorido arco de luz navideña, y siguió por la calle Graciliano Afonso hasta culminar en la plaza Pérez Galdós.

Fue en este punto donde tuvo lugar uno de los momentos más simbólicos de la jornada. El concejal de Festejos, Mencey Santana, hizo entrega a Sus Majestades de la llave del municipio, un gesto cargado de significado que les permite, de manera simbólica, entrar en todos los hogares moganeros para repartir ilusión, magia y amor durante la noche más esperada del año.

Cartas, tronos y pequeños rituales

Ya en la plaza Pérez Galdós, sentados en sus tronos, los Reyes Magos continuaron recibiendo las últimas cartas de deseos de los niños y niñas que aún no habían tenido ocasión de entregarlas durante el fin de semana. Como recuerdo especial, todos los pequeños recibieron un colgador de puerta con una llave mágica, un detalle pensado para facilitar la entrada de Sus Majestades en sus casas durante la noche.

El Auto de Reyes Magos, tradición viva en Mogán

De forma paralela al desfile, a las 20:30 horas, la Iglesia de San Antonio de Padua acogió la representación del Auto de Reyes Magos, una pieza teatral que narra el viaje de Melchor, Gaspar y Baltasar hasta Belén para adorar al Niño Jesús. Vecinos y vecinas del municipio fueron los encargados de dar vida a este emotivo relato, que forma parte de la tradición cultural de Mogán desde 1933.

Aunque esta representación dejó de celebrarse en 1958, fue recuperada en 1988 gracias a la Agrupación Folklórica y Cultural El Mocán, convirtiéndose desde entonces en uno de los actos más valorados del programa navideño por su carácter participativo, histórico y simbólico.

Merca Navidad prolonga la fiesta

Tras el gran pasacalles, la plaza Pérez Galdós continuó siendo epicentro de la celebración con Merca Navidad, un mercado festivo con puestos de artesanía, alimentación y regalos, que prolongó el ambiente navideño hasta bien entrada la noche. La música en directo de El Último que Cierre, Grupo Uno Más y la sesión de DJ Julián Gustavo pusieron el broche final a una jornada que volvió a demostrar el fuerte arraigo de la tradición de Reyes en Mogán.

Con esta intensa programación, el municipio despidió la Navidad reafirmando su apuesta por unas fiestas participativas, inclusivas y familiares, en las que la magia de los Reyes Magos sigue siendo la gran protagonista.