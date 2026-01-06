Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Tiempo en CanariasAccidente mortal en Gran CanariaNoche de Reyes Las PalmasUD Las PalmasSupermercados abiertos hoyLotería de El Niño
instagramlinkedin

La suerte de El Niño vuelve a tocar en Firgas, pero el ganador sigue siendo un misterio

La administración del Bazar Paquito, que ya repartió El Gordo en 2018, entrega otro premio importante sin saber aún quién es la persona afortunada

El primer premio de la Lotería de El Niño cae en Firgas

El primer premio de la Lotería de El Niño cae en Firgas

LP/DLP

Jesús Montesdeoca

Las Palmas de Gran Canaria

La suerte ha vuelto a llamar a la puerta del Bazar Paquito, en Firgas. Esta vez ha sido el número 06703, premiado con un quinto premio en el sorteo extraordinario del Niño, el que ha hecho brillar la pequeña administración de lotería que regenta Loly Domínguez, sin que por ahora se sepa a quién ha ido a parar el décimo afortunado.

“No tengo ni idea de quién puede ser, puede ser un vecino o incluso un turista”, confiesa Loly con la sonrisa de quien ya ha vivido esto antes. Y es que no es la primera vez que este humilde despacho de la Villa de Firgas reparte ilusión, ya son ocho los grandes premios entregados aquí, incluyendo un décimo del Gordo del sorteo de Navidad del año 2018, cuando la fortuna estalló entre las manos de algún anónimo afortunado.

Herencia de fortuna y tradición

El Bazar Paquito no es una administración cualquiera. Fue fundado por el padre de Loly, y desde entonces se ha convertido en un lugar emblemático no solo para los vecinos, sino también para quienes visitan este rincón norteño de Gran Canaria. Su pequeño mostrador, flanqueado por recuerdos, objetos de papelería y adornos del sorteo, ha sido testigo de lágrimas, abrazos, saltos de alegría y también de silencios discretos, como el que ahora acompaña a este nuevo premio.

Noticias relacionadas y más

Lo cierto es que Firgas vuelve a estar en el mapa de la suerte, y lo hace con ese toque misterioso que solo tienen las historias incompletas: la certeza del premio sin rostro. El número 06703 ya forma parte de la historia local, aunque su protagonista siga ausente.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. ¿Se suspenden las cabalgatas de Reyes en Gran Canaria? Esto es lo que dicen los ayuntamientos tras la lluvia
  2. Tres muertos en un accidente de coche en Las Tederas
  3. Gesplan sostiene que el Siam Park en Gran Canaria tendrá el impacto del museo Guggenheim en Bilbao
  4. Tres muertos y una superviviente en el accidente de Las Tederas: el coche cayó por una ladera tras ceder el terreno
  5. Primer gran atasco del año en Gran Canaria: colapsos en la GC-1 y la avenida Marítima
  6. El cuarto carril de la GC-1 expropia suelos y mueve la pasarela de La Pardilla
  7. Una de las mejores churrerías para disfrutar en Gran Canaria estas navidades: sus churros son los favoritos de muchos canarios
  8. Máximo Vega, agricultor: «Las lluvias de diciembre reducen las plagas hasta en un 90%»

La suerte de El Niño vuelve a tocar en Firgas, pero el ganador sigue siendo un misterio

La suerte de El Niño vuelve a tocar en Firgas, pero el ganador sigue siendo un misterio

Desprendimientos en la carretera de San Mateo a Teror

Desprendimientos en la carretera de San Mateo a Teror

Tiempo inestable el Día de Reyes en Canarias: la Aemet pronostica lluvias intensas, viento fuerte y bajada de temperaturas

El 4x4 en el que fallecieron tres personas en el sur de Gran Canaria se despeñó 80 metros y quedó hundido en la charca de Las Tederas

El 4x4 en el que fallecieron tres personas en el sur de Gran Canaria se despeñó 80 metros y quedó hundido en la charca de Las Tederas

Mario, Goyo y Mari Carmen: así eran los tres amigos amantes de la vida que fallecieron en el accidente en San Bartolomé de Tirajana

Mario, Goyo y Mari Carmen: así eran los tres amigos amantes de la vida que fallecieron en el accidente en San Bartolomé de Tirajana

Los Reyes Magos llenan Mogán de ilusión en un popular desfile en Arguineguín

Los Reyes Magos llenan Mogán de ilusión en un popular desfile en Arguineguín

La borrasca Francis premia a Gran Canaria con otra semana de lluvias

La borrasca Francis premia a Gran Canaria con otra semana de lluvias

La magia de los Reyes Magos toma Gáldar en una cabalgata multitudinaria

La magia de los Reyes Magos toma Gáldar en una cabalgata multitudinaria
Tracking Pixel Contents