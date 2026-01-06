Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Tribunal Supremo anula una condena por abusos sexuales a un profesor en Gran Canaria por incoherencias en los hechos probados

El alto tribunal detecta contradicciones en el fallo del TSJC, que describía la relación entre el docente y la alumna menor como afectiva, pero sin pruebas claras de delito, lo que obliga a emitir una nueva sentencia

Archivo - Detalle de la fachada del Tribunal Supremo. / EUROPA PRESS - Archivo

Bruno Betancor

Las Palmas de Gran Canaria

El Tribunal Supremo ha anulado la condena a prisión impuesta a un profesor de biología de un instituto de Gran Canaria por presuntos abusos sexuales a una alumna menor de edad, debido a errores en la forma en la que se relató y fundamentó el caso en instancias previas. El fallo, con importantes implicaciones jurídicas, obliga al Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) a dictar una nueva resolución que aclare los hechos probados.

El origen del caso se remonta a 2022, cuando la Audiencia Provincial de Las Palmas condenó al docente —de más de 40 años— a cuatro años y un mes de prisión, además de seis años de libertad vigilada y la prohibición de trabajar con menores. El tribunal consideró acreditado que el profesor había iniciado un acercamiento progresivo a la menor de 16 años, ganándose su confianza hasta mantener encuentros fuera del centro educativo.

Según la sentencia inicial, esos encuentros habrían incluido besos, tocamientos y sexo oral, lo que llevó a considerar los hechos como constitutivos de un delito de abuso sexual con prevalimiento.

Revisión del TSJC: reducción de pena y contradicciones

Posteriormente, el TSJC estimó parcialmente un recurso presentado por la defensa del acusado. El tribunal rebajó la pena a dos años de prisión e impuso una indemnización de 3.000 euros para la víctima, modificando también algunas de las medidas de alejamiento y vigilancia.

Sin embargo, en su fallo, el TSJC introdujo elementos que ahora han sido cuestionados. El tribunal describió la relación como “afectiva” y señaló que habría sido iniciada por la joven, limitando los hechos a besos y roces mutuos, lo que no encajaba del todo con los hechos que se dieron por probados en primera instancia.

Mestisay exhibe su memoria musical bajo el crepúsculo de Maspalomas

El 06703 trae alegría a las islas: el gordo del Sorteo del Niño deja 4,8 millones de euros en Canarias

El local tocado por la suerte en Arinaga vuelve a repartir un primero: "Dar un premio en Navidad siempre es especial"

El Tribunal Supremo anula una condena por abusos sexuales a un profesor en Gran Canaria por incoherencias en los hechos probados

Asesinato en Las Palmas de Gran Canaria: hallados los cadáveres de un matrimonio en un piso en Las Canteras

La suerte de El Niño vuelve a tocar en Firgas, pero el ganador sigue siendo un misterio

La Aemet pronostica cielos nubosos, lluvias moderadas y vientos fuertes este miércoles en Canarias

Canarias contará con Eurofighter y radar de última generación en Gran Canaria y Lanzarote

