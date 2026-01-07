La Aemet avisa de lluvias y rachas de viento muy fuertes este jueves en Gran Canaria
Las precipitaciones afectarán sobre todo al norte y este de la isla, con rachas intensas en zonas altas y vertientes expuestas
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) anuncia para este jueves en Canarias una jornada marcada por la nubosidad y la inestabilidad, con especial incidencia en las vertientes norte y este de las islas de mayor relieve. En estos puntos no se descartan lluvias débiles y ocasionales, mientras que en otras zonas se alternarán los intervalos nubosos con claros.
En Gran Canaria, la situación estará condicionada por los cielos nubosos en el norte y este, donde podrán registrarse precipitaciones puntuales, mientras que en el resto de la isla se esperan intervalos nubosos y una mejoría progresiva a lo largo del día. Las temperaturas apenas cambiarán, aunque las máximas tenderán a subir ligeramente, sobre todo en medianías y cumbres, y el viento del nordeste soplará con fuerza a primeras horas en zonas expuestas antes de girar a componente este y perder intensidad.
En el conjunto del Archipiélago, las temperaturas se mantendrán con pocos cambios, con posibilidad de heladas débiles en las cumbres centrales de Tenerife y de forma más aislada en las zonas altas de La Palma. El viento será moderado del nordeste, con intervalos fuertes y rachas localmente muy fuertes durante la madrugada y primeras horas del día en cumbres y vertientes expuestas. En el mar, se prevé mar gruesa que irá disminuyendo a fuerte marejada, con mar de fondo del norte de uno a dos metros.
Previsión del tiempo por islas
Gran Canaria
Predominio de cielos nubosos o cubiertos en el norte y este, con lluvias ocasionales, en general débiles aunque localmente moderadas. En el resto de la isla habrá intervalos nubosos.
Las temperaturas mínimas se mantendrán sin cambios y las máximas subirán ligeramente, con ascensos algo más notables en medianías y cumbres.
El viento del nordeste será moderado, con intervalos fuertes y rachas muy intensas en vertientes sureste y noroeste y en cumbres a primeras horas, tendiendo a amainar y girar a este durante el día.
Las Palmas de Gran Canaria: 16º / 21º
Lanzarote
Intervalos nubosos, con baja probabilidad de lluvias débiles y dispersas, especialmente en horas centrales. Por la tarde tenderá a poco nuboso y no se descarta calima ligera en altura.
Las mínimas bajarán ligeramente y las máximas se mantendrán sin cambios o en leve ascenso.
Viento moderado del nordeste, girando a componente este y perdiendo intensidad.
Arrecife: 13º / 20º
Fuerteventura
Cielos con intervalos nubosos y escasa probabilidad de precipitaciones débiles, más probables en el norte. A partir de la tarde tenderá a poco nuboso, con posible calima ligera en capas altas.
Temperaturas con pocos cambios, con ligeros descensos en las mínimas y suaves ascensos en las máximas.
Viento moderado del nordeste, girando a este y aflojando durante el día.
Puerto del Rosario: 14º / 20º
Tenerife
Cielos nubosos o cubiertos en el norte y este, con lluvias ocasionales débiles o localmente moderadas. En el resto habrá intervalos nubosos, aumentando la nubosidad en el oeste por la tarde.
Las máximas subirán ligeramente y no se descartan heladas débiles en las cumbres centrales.
Viento del nordeste moderado, con rachas muy fuertes en vertientes expuestas y zonas altas a primeras horas.
Santa Cruz de Tenerife: 16º / 22º
La Gomera
Intervalos nubosos, con mayor nubosidad en el norte durante la mañana y en el sur por la tarde, donde son probables lluvias débiles y ocasionales.
Temperaturas con pocos cambios en las mínimas y ligero ascenso en las máximas.
Viento moderado del nordeste, con rachas fuertes en vertientes expuestas a primeras horas.
San Sebastián de La Gomera: 16º / 21º
La Palma
Predominio de cielos nubosos o cubiertos en el norte y este, con lluvias débiles, localmente moderadas. En el oeste, intervalos nubosos.
Temperaturas sin grandes cambios y baja probabilidad de heladas en las cumbres más altas.
Viento moderado de componente este, con intervalos fuertes durante la primera mitad del día.
Santa Cruz de La Palma: 17º / 21º
El Hierro
Intervalos nubosos, con mayor nubosidad en el norte y este, donde podrán darse lluvias débiles y ocasionales.
Las mínimas descenderán ligeramente y las máximas subirán de forma suave.
Viento moderado del nordeste, con rachas fuertes en cumbres y vertientes expuestas a primeras horas.
Valverde: 11º / 16º
