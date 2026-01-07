Los agricultores reciben el mejor regalo de Reyes con más lluvias en el norte de Gran Canaria

El segundo día consecutivo de lluvias en el Archipiélago por el paso de la borrasca Francis dejó el mejor regalo de Reyes para los agricultores y ganaderos de Gran Canaria, con otros 30 litros por metro cuadrado en la cumbre y cantidades algo menores en las medianías del norte, según los datos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) hasta las 22.00 horas.

Las precipitaciones continuaron en las zonas altas y en toda la franja norte de Gran Canaria, y de forma más débil en la mitad sur de la isla, lo que supone un nuevo riego agrícola y aumenta las reservas de agua en las presas que dejaron las borrascas de los últimos meses de 2025.

La Aemet prevé que las lluvias seguirán hasta mañana jueves, aunque de forma débil y ocasional, y podrían volver el fin de semana. No obstante, los avisos activados son por vientos y fenómenos costeros, de nivel amarillo en zonas de Gran Canaria y de las cuatro islas de la provincia de Santa Cruz de Tenerife.

En el primer caso por rachas máximas de 70 kilómetros por hora en las cumbres y en el oleaje por viento del Noreste de 50 a 61 kilómetros por hora (fuerza 7) en las costas norte de La Gomera, sureste de Tenerife y oeste y sureste de Gran Canaria.

Frío en las cumbres

Esos vientos están acompañados por un descenso de las temperaturas en las cumbres, con registros bajo cero en Izaña (-3,2) y el Roque de los Muchachos (-1,8). En Gran Canaria los termómetros bajaron hasta los 2,5 grados en los Llanos de la Pez y a 3,4 grados en Cruz de Tejeda.

Las lluvias registradas el Día de Reyes se suman a las de la víspera, que finalmente alcanzaron los 50,6 litros por metro cuadrado en la estación de la Aemet de Teror y 49,0 en la de Valleseco. Ayer se registraron las cantidades máximas en zonas más altas, como los 27,6 litros en la estación de la Vega de San Mateo, situada en los Llanos de la Pez, o los 20,1 en el pueblo de Tejeda.

Tiempo para este miércoles en Canarias

La predicción de la Aemet para este miércoles es de intervalos nubosos en general, con predominio de los cielos nubosos en el norte de las islas montañosas, donde se esperan lluvias débiles y ocasionales. Las temperaturas experimentarán pocos cambios y se prevén heladas débiles en zonas altas de La Palma y de Tenerife, sin descartarlas en cumbres de Gran Canaria. El viento soplará del noreste moderado con intervalos de fuerte con probables rachas localmente muy fuertes en cumbres y vertientes sudeste y noroeste de las islas de mayor relieve, especialmente en La Gomera y Gran Canaria. Serán menos probables y más ocasionales en el interior de Lanzarote y Fuerteventura.

Para el jueves se espera predominio de cielos nubosos con probabilidad de lluvias en general débiles y ocasionales en el norte y este de las islas de mayor relieve, con intervalos nubosos en el resto de zonas, tendiendo a poco nuboso en Fuerteventura y Lanzarote a últimas horas, donde hay probabilidad de calima ligera a partir de la tarde. Temperaturas mínimas con pocos cambios y máximas en ligero ascenso, que puede llegar a ser moderado en zonas de interior. No se descartan heladas débiles en zonas altas de La Palma y de Tenerife. Viento moderado del noreste con intervalos de fuerte y probables rachas localmente muy fuertes a primeras horas.

El viernes seguirán los intervalos nubosos en las islas montañosas, con amplios claros durante la tarde, con baja probabilidad de lluvias débiles y ocasionales a primeras horas. Es probable calima ligera en las islas más orientales durante la primera mitad del día y en vertientes sur de las restantes islas por la tarde.

La predicción para el sábado es de intervalos nubosos, con predominio de cielos nubosos en el norte de las islas montañosas, donde habrá baja probabilidad de lluvias débiles y ocasionales. Con temperaturas con pocos cambios.