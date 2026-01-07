El análisis de la ULPGC en la costa de Telde no encuentra "significación toxicológica alguna"

Uno de los análisis de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) a raíz del episodio de contaminación marina en las costas de Telde sostiene que las muestras recogidas no tienen significación toxicológica alguna y presentan valores normales, por lo que lo que no se deben sacar conclusiones ni realizar interpretaciones interesadas sobre las causas de la muerte de los peces o de los posibles culpables.

El informe del Servicio de Toxicología Clínica y Analítica de la ULPGC, fechado el pasado 4 de diciembre, estudió 17 muestras de diferentes zonas del litoral teldense, tanto en el mar como en tierra, y también un ejemplar de lubina.

Muestras analizadas

En los elementos orgánicos, la interpretación toxicológica realizada por el director de ese departamento, el catedrático Octavio Pérez Luzardo, se resalta que «en las muestras analizadas se detectan hasta ocho productos, siete PAHs (hidrocarburos aromáticos policíclicos) y un insecticida, pero sin ninguna significación toxicológica ya que pueden considerarse, dados los niveles encontrados, como contaminación medioambiental corriente».

En el caso de los elementos inorgánicos, el informe también afirma que «del análisis de los valores observados y teniendo en cuenta la bibliografía consultada, no deducimos alguna significación en las concentraciones halladas».

Ante las informaciones publicadas sobre ese informe de la ULPGC, su autor ha querido aclarar que la interpretación de la analítica que se ofrece como noticia «tiene un enfoque totalmente incorrecto», por lo consideró que no se debe responsabilizar a la empresa Aquanarias o al Ayuntamiento de Telde hasta que se completen las investigaciones de la Fiscalía sobre las causas del desastre ecológico en ese litoral durante los meses de octubre y noviembre.

El catedrático Octavio Pérez Luzardo lamenta las «interpretaciones disparatadas» que se realizan de los informes

«Estamos asombrados de que se pueda inferir de nuestro informe la sarta de disparates que se han publicado, algo que solo se explica por el hecho de que alguien ha interpretado un resultado analítico sin tener capacidad para ello», declaró Pérez Luzardo, quien subrayó que «asumiendo que no haya mala fe, sino desconocimiento», se han comparado huevos con castañas, es decir, «los resultados del agua con los resultados en las vísceras de peces, en las branquias, que son muestras totalmente incomparables».

El catedrático de toxicología explicó que si se comparan peces sanos con peces enfermos y se encuentran diferencias significativas en elementos contaminantes sí se puede decir que se está ante algo que puede indicar causalidad, pero incluso en ese supuesto «habría que hilar muy fino».

«Hemos hecho muchos informes de este episodio, encargados por el Gobierno de Canarias, el Seprona o la propia ULPGC, muchos tipos de análisis, incluso comparando peces afectados y no afectados, y las diferencias son nulas, irrelevantes», apuntó.

Pérez Luzardo detalló que «si se comparan las concentraciones de mercurio en el hígado de un pez con las encontradas en el agua salada, evidentemente van a ser muchísimo mayores las del hígado del pescado, como lo serían las de un hígado de una persona».

Por tanto, puntualizó, las concentraciones en los peces no son anormales ni altas, pero tampoco se ha descartado algún tipo de contaminación química, algo que se ha dicho «desde el principio».

Al respecto, comentó que los análisis que se realizan en el laboratorio de toxicología de la ULPGC están orientados al diagnóstico de envenenamientos, por ejemplo de aves silvestres afectadas por venenos agrícolas.

«Hay más de 300.000 sustancias químicas y nosotros buscamos alrededor de un millar, lo que quiere decir que puede ser un ácido, una base fuerte, un agente cáustico o corrosivo; no se pueden descartar esas otras sustancias porque ni tenemos las muestras adecuadas ni se tomaron en el momento adecuado, aparte de que hay pocos laboratorios que puedan determinar eso y no es precisamente el nuestro uno de ellos; esa es la realidad y eso es lo que hemos transmitido a las autoridades», explicó.

Responsabilidades

Tras recordar que el análisis del laboratorio debe ser aséptico, el firmante de ese informe de la ULPGC subrayó que ese documento no entra en si la empresa o el Ayuntamiento están haciendo las cosas bien o mal, aunque sí es evidente que en ese episodio de la costa de Telde hubo manchas de contaminación porque fueron visibles desde el satélite y se pudieron verificar.

«Que eso tenga que ver con la mortalidad de los peces, que provenga de un sabotaje o de un error de la propia empresa, ya son cosas de la policía. Los análisis me dicen que la carne de los peces es normal, pero no puedo explicar la causa de la muerte de las lubinas y mucho menos señalar un culpable», concluyó el experto.

Las diferencias son nulas o irrelevantes cuando se comparan las muestras de los peces sanos y los enfermos

El informe, al que ha tenido acceso este periódico, se realizó sobre 17 muestras, correspondientes a cuatro muestras de agua de fondo de distintas zonas, cuatro de agua de superficie, cuatro de sedimentos, tres muestras de arena de la playa de Melenara y un ejemplar de pescado de la especie conocida como lubina (Dicentrarchus labrax).

En los elementos orgánicos se detectaron siete hidrocarburos policíclicos aromáticos: Benzoantraceno, presente en el medioambiente debido a la combustión incompleta o pirólisis de materias orgánicas, especialmente combustibles fósiles y tabaco; Benzo(k)fluoranteno; Benzoperileno; Benzofenantreno, debido a la combustión de combustibles fósiles; Fenantreno, una composición de fenil y antraceno que es la base aromática de los esteroides y en su forma pura se encuentra en el humo del tabaco; Fluoranteno naftilenbenceno; y Pireno Benzofenantreno.

El insecticida detectado fue el Lufenuron, compuesto del grupo químico de las benzilureas, utilizado tanto en veterinaria como en agricultura y que inhibe la formación de la quitina en los insectos, así como también puede ser utilizado como fungicida.