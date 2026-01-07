El Cupón Diario de la ONCE deja 350.000 euros en Arguineguín

El Cupón Diario de la ONCE ha repartido 350.000 euros en 10 cupones premiados de 35.000 € cada uno, correspondiente al sorteo del 5 de enero, en Arguineguín.

Mª de los Remedios Martínez, agente vendedora de la ONCE desde marzo de 2018, fue la responsable de repartir la suerte con 10 cupones de 35.000 euros cada uno, en su punto de venta en la calle Molino, nº 6, de Arguinegúin (Gran Canaria).

El Cupón Diario de la ONCE pone en juego un premio de 500.000 euros al número más la serie, y 49 premios de 35.000 euros a las cinco cifras del número premiado. Además: 450 premios de 250 euros a las cuatro primeras cifras y otros 450 premios a las cuatro últimas; 9.000 premios de 25 euros en el caso de tres últimas o tres primeras; y lo mismo para las dos primeras y últimas (6 euros), y reintegro de 2 euros a la primera o la última cifra del número premiado.