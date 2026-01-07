El Cupón Diario de la ONCE deja 350.000 euros en Arguineguín
La vendedora Mª de los Remedios Martínez fue la encargada de repartir la fortuna con diez cupones premiados 35.000 euros cada uno
El Cupón Diario de la ONCE ha repartido 350.000 euros en 10 cupones premiados de 35.000 € cada uno, correspondiente al sorteo del 5 de enero, en Arguineguín.
Mª de los Remedios Martínez, agente vendedora de la ONCE desde marzo de 2018, fue la responsable de repartir la suerte con 10 cupones de 35.000 euros cada uno, en su punto de venta en la calle Molino, nº 6, de Arguinegúin (Gran Canaria).
El Cupón Diario de la ONCE pone en juego un premio de 500.000 euros al número más la serie, y 49 premios de 35.000 euros a las cinco cifras del número premiado. Además: 450 premios de 250 euros a las cuatro primeras cifras y otros 450 premios a las cuatro últimas; 9.000 premios de 25 euros en el caso de tres últimas o tres primeras; y lo mismo para las dos primeras y últimas (6 euros), y reintegro de 2 euros a la primera o la última cifra del número premiado.
- ¿Se suspenden las cabalgatas de Reyes en Gran Canaria? Esto es lo que dicen los ayuntamientos tras la lluvia
- Tres muertos en un accidente de coche en Las Tederas
- Gesplan sostiene que el Siam Park en Gran Canaria tendrá el impacto del museo Guggenheim en Bilbao
- Tres muertos y una superviviente en el accidente de Las Tederas: el coche cayó por una ladera tras ceder el terreno
- Asesinato en Las Palmas de Gran Canaria: hallados los cadáveres de un matrimonio en un piso en Las Canteras
- Primer gran atasco del año en Gran Canaria: colapsos en la GC-1 y la avenida Marítima
- El 4x4 en el que fallecieron tres personas en el sur de Gran Canaria se despeñó 80 metros y quedó hundido en la charca de Las Tederas
- Una de las mejores churrerías para disfrutar en Gran Canaria estas navidades: sus churros son los favoritos de muchos canarios