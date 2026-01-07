Detenido un hombre en Vecindario que incendió por encargo un vehículo a cambio de 100 euros y cocaína

La Guardia Civil del Puesto Principal de Vecindario, en el municipio de Santa Lucía de Tirajana, ha detenido a un hombre como presunto autor de un delito de daños por incendio tras provocar de manera intencionada el fuego en un vehículo estacionado en la vía pública. Los hechos, que generaron una situación de riesgo para vecinos de la zona, ocurrieron durante la madrugada del pasado 25 de octubre.

El suceso se produjo cuando un turismo comenzó a arder en una calle de la localidad. Las patrullas de seguridad ciudadana se desplazaron de inmediato hasta el lugar tras recibir el aviso. La intervención rápida de los agentes fue clave, ya que las llamas se propagaban con gran velocidad y amenazaban a los inmuebles cercanos.

Desalojo de cinco personas

Ante la evolución del incendio, fue necesario desalojar de forma preventiva a cinco personas, entre ellas un menor, cuyas viviendas se encontraban junto al foco del fuego. Una vez asegurada la zona por la Guardia Civil, los servicios de bomberos lograron extinguir las llamas.

El balance de daños fue significativo: el vehículo afectado quedó totalmente calcinado, otro turismo cercano sufrió desperfectos y varias fachadas de edificios colindantes resultaron dañadas por el fuego y el calor.

Investigación y análisis de videovigilancia

Tras controlar la emergencia, el Área de Investigación del Puesto Principal de Vecindario inició un trabajo exhaustivo para esclarecer lo ocurrido. Una de las principales líneas de investigación fue la revisión detallada de las cámaras de videovigilancia instaladas en la zona.

El análisis de las imágenes permitió reconstruir con precisión los movimientos del sospechoso antes, durante y después del incendio. En las grabaciones se observa cómo un individuo comprueba que no hay testigos, manipula el vehículo y posteriormente inicia el fuego utilizando un acelerante y un encendedor.

Identificación del presunto autor

La investigación se vio reforzada por la colaboración de la víctima, que logró reconocer al sospechoso en las imágenes gracias a su experiencia profesional en el ámbito de la seguridad y su conocimiento previo de personas con antecedentes en la zona.

Con estos datos, los agentes identificaron plenamente al presunto autor, un hombre con numerosos antecedentes por delitos contra el patrimonio y el orden socioeconómico. Tras establecer un dispositivo de búsqueda, fue localizado y detenido el 19 de diciembre.

Confesión y actuación judicial

Durante su declaración ante la Guardia Civil, y ante la solidez de las pruebas recabadas, el detenido reconoció los hechos. Según manifestó, habría actuado por encargo de un tercero, quien presuntamente le facilitó alcohol para provocar el incendio y le recompensó con cinco gramos de cocaína y cien euros en efectivo.

Las diligencias instruidas han sido remitidas, junto con el detenido, al Juzgado de Instrucción número 1 de San Bartolomé de Tirajana. Paralelamente, la Guardia Civil mantiene abiertas las gestiones para identificar y localizar al presunto inductor del incendio.